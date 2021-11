Ein Schulexperiment, das harmlos beginnt und später brutal endet. Im Mittelpunkt steht ein Gymnasiallehrer, gespielt von Jürgen Vogel. Der deutsche Film „Die Welle“ hat schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt – SWR3-Moviemän Jo Müller hat den Film gesehen.

Der Gymnasiallehrer Rainer Wenger, exzellent gespielt von Jürgen Vogel, ist ein locker-entspannter Typ. Er duzt sich mit seinen Schülern und hat zu ihnen ein tolles Verhältnis. Während einer Projektwoche kommt er auf eine ungewöhnliche Idee: Um den Schülern die Mechanismen einer Diktatur zu demonstrieren, greift er zum Selbstversuch. Er fordert alle auf, ihn ab sofort respektvoll mit „Herr Wenger“ anzusprechen und aufzustehen, wenn sie mit ihm reden. Die Schüler sind zuerst irritiert, halten es für einen Scherz, aber ihrem Lehrer ist es ernst. Wer nicht mitmacht, fliegt aus dem Kurs. Lehrer Wenger fordert eiserne Disziplin und perfekten Zusammenhalt.

Was passiert, ist zuerst positiv: Die Klasse entwickelt Teamgeist. Die Starken helfen den Schwachen. Und bald schon geben die Schüler ihrer Bewegung einen Namen: „Die Welle“. Aber es entsteht auch langsam, schleichend, eine gefährliche Eigendynamik. Aus dem anfänglichen Spaß-Projekt wird bitterer Ernst. Denn einige „Welle“-Mitglieder wissen nicht richtig mit der neu gewonnen Anerkennung und Macht umzugehen. Gerade diejenigen, die vorher zu den verspotteten Außenseiter gehörten, verwandeln sich in brutale, militante Geister. Einer von ihnen dreht komplett durch. Es kommt zu Schlägereien und mündet schließlich in eine Tragödie.

Nach einer wahren Begebenheit

„Die Welle“ hat ein reales Vorbild. 1967 veranstaltete der Lehrer Ron Jones auf einer Highschool in Kalifornien einen ähnlichen Unterrichtsversuch, der ebenfalls außer Kontrolle geriet. Der Film ist deshalb kein leicht genießbares Popcorn-Kino, sondern er hinterfragt auf kluge Weise, ob eine Diktatur heutzutage in Deutschland noch möglich wäre – und wie jeder Einzelne in Gefahr gerät, zum Mitläufer zu werden. Dabei ist der Film alles andere als trocken-akademisch, sondern verdammt spannend. Er erinnert an Oliver Hirschbiegels Thriller-Kameraspiel „Das Experiment“. Auch dort wird vorgeführt, wie sich Menschen durch neue Ordnungs- und Macht-Strukturen ganz schnell in willfährige Mitläufer und furchtbare Tyrannen verwandeln. „Die Welle“ ist deshalb so gut, weil man sich danach an die eigene Nase packt. Auch ich habe mich gefragt: „Wo genau würde ich stehen“? „Was würde ich unternehmen?“ „Wie würde ich reagieren?“ Der Film bietet also fruchtbaren Stoff zum Nachdenken und Diskutieren.