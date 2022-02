Humor, Drama, Darts und jede Menge überdrehte Charaktere: „Die Wespe“ ist großer deutscher Serien-Stoff. Und nein, man muss kein Darts-Fan sein. Schadet aber nicht.

In der Serie geht es um...

den Berliner Eddi Frotzke, ein abgehalfterter Profi-Dartspieler, genial verkörpert von Florian Lukas. Eddi, genannt „Die Wespe“ hat schon bessere Tage gesehen, muss sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten und hat überhaupt keine Lust mehr zu trainieren. Seine Frau Manu, gespielt von Lisa Wagner, verdient das Geld durch ihr Sonnenstudio und hat zuhause sowieso die Hosen an. Und dann wäre da noch ihr gemeinsamer Ziehsohn Kevin, der Eddi nicht nur in der Darts-Rangliste überholt hat, sondern auch noch eine Affäre mit Manu hat. Genügend Stoff für großes Drama in schlecht gelüfteten Kneipen und miefigen Provinz-Sporthallen also. Noch besser wird es, als Eddi in die Gartenlaube seines besten Freundes Nobbe zieht. Natürlich auch ein Ex-Dart-König und ein Mann mit einem Alkoholproblem. Ulrich Noethen spielt ihn mit drei dicken Ketten um den Hals und genau der richtigen Portion Pathos.

Fakten zur Serie:

Genre: Drama, Comedy

Anzahl der Staffeln: 1

Anzahl der Folgen: 6

FSK: 12

Länge pro Folge: ca. 28 Min.

Produktionsland: Deutschland

Wo ist die Serie zu finden? Sky

Wer sich diese Serie anschaut, mag sicherlich auch...

Fleabag, Dead To Me und die Darts-WM.

Ich mag die Serie, weil...

sie schräg, komisch, humorvoll und kurzweilig ist. Dazu kommen hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler, eine gute Story und ein wunderbarer Soundtrack.

Ich empfehle die Serie allen, die...

gerne lachen, ein Herz für schräge Außenseiter haben und ein bisschen hart im Nehmen sind.

So sehe ich aus, wenn ich die Serie schaue...

Trailer: