Ein Moment kann das komplette Leben verändern. In „Ein einziger Augenblick“ ist es ein Verkehrsunfall, der für alle Beteiligten verheerende Folgen hat. Ein bis zum Ende spannender Film.

Weil ich richtig mitgefiebert und mitgelitten habe mit den Hauptfiguren. Der Film handelt von einem schicksalsschweren kleinen Augenblick, der das Leben von ein paar Menschen total verändert. Der geschiedene Anwalt Dwight fährt seinen Sohn nach Hause, passt einen Moment nicht auf, überfährt aus Versehen einen 10-jährigen Jungen und begeht Fahrerflucht. Danach ist nichts mehr so für ihn, wie es mal war. Parallel montiert die Geschichte der Opferfamilie: Erschütternd ist vor allem, wie der Vater des toten Jungen, gespielt von dem wie gewohnt exzellenten Joaquin Phoenix, durch den Verlust den Boden unter den Füßen verliert und sich auf die Suche nach dem Täter macht, um ihn zu töten. Auch wenn die Story an manchen Stellen ein wenig konstruiert daherkommt: Sie wird so intensiv geschildert, dass es beinahe weh tut. Regisseur Terry George ist hier ein beklemmendes Drama gelungen ist, in dem er sowohl den seelischen Zustand des Täters als auch den der Opfer untersucht. Und dabei auf jegliche Klischees verzichtet. Genau das hat den Film für mich so spannend gemacht: Ich hatte keine Ahnung wie er endet. Versöhnlich? Tragisch? Jetzt weiß ich’s. Aber ich verrate es natürlich nicht.