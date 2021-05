2003, vor genau 13 Jahren hat sich ein Fisch in unsere Herzen geschlichen. Und nein, ausnahmsweise meinen wir nicht den orange-weiß gestreiften Clownfisch Nemo, sondern die Palettendoktorfischdame ohne Kurzzeitgedächtnis: Dorie. Und weil der Kinogott ein Herz hat, hat Dorie ihren eigenen Film bekommen: „Findet Dorie“!

Um was geht es?

Dorie hat kein Kurzzeitgedächtnis, die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen auf ADHS. Kurzum, sie ist der vergesslichste Fisch der Welt und lebt mit Nemo und seinem Vater Marlin an der Klippe des Riffs, schwimmt ihre Kreise und ist eigentlich glücklich. Bis sie plötzlich Erinnerungsfetzen hat und feststellt, Mensch, ich hab ja nicht nur Nemo und Marlin, ich hab ja eigentlich auch eine eigene Familie, nur hab ich keine Ahnung wo die steckt. Vom familiären Ehrgeiz getrieben schwimmt sie los, hängt die anderen ab und landet in einem riesigen Aquarium an der kalifornischen Küste. Ihre ozeanische Freiheit tauscht sie ein gegen ein temporäres Aquarium und die Gesellschaft der eingesperrten Fische – nur um über sich selbst hinaus wachsen zu müssen für die Familienzusammenführung.

Dabei nimmt sich „Findet Dorie“, der optisch einfach nur atemberaubend ist, ganz viel Zeit für Dorie und ihr Handicap und führt ganz beiläufig ein paar neue, verrückte Figuren ein. Mein Favorit: Hank, ein ziemlich eigensinniger Tintenfisch mit Chamäleon-Qualitäten.

„Findet Dorie“ ist ein Film mit einem riesengroßen Herz, mit Witz und Leidenschaft, der ein vielfältiges, fischiges Miteinander zeigt. Der beste Animationsfilm des Jahres – und Pixar kann ruhig gerne häufiger Fische verlieren, die wir dann suchen und finden müssen.

Anke Engelke zu „Findet Dorie“: