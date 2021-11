Die Ghostbusters kehren mit alten und neuen Gesichtern zurück auf die Leinwand. SWR3-Kinocheckerin Anna Wollner hat sich Ghostbusters: Legacy angeschaut.

Hinter Ghostbusters Legacy steckt Jason Reitman, der Sohn von Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman und dem gelingt es ganz gut, mit dem Ghostbusters Erbe umzugehen. Auch wenn weite Teile des Films anmuten wie ein Spin-Off von Stranger Things – aber das liegt vor allem an einem der Hauptdarsteller, Finn Wolfhard.

Es geht in der 2021er Variante um eine alleinerziehende Mutter, die aus Geldnot mit ihren Kindern in die marode Villa ihres verstorbenen Vaters einzieht. Trevor, mitten in der Pubertät und Phoebe eine 12-jährige Nerdin, die schnell merkt, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Unterstützt wird sie von ihrem Lehrer, gespielt von sexiest man alive Paul Rudd.

Alte und junge Ghostbusters kommen zusammen

Ich will nicht zu viel verraten, aber der verstorbene Großvater von Phoebe ist Egon Spengler, der brillante Kopf der legendären Ghostbusters. Und vielleicht – vielleicht aber auch nicht – kehrt die Originalbesetzung mit Protonenstrahlern in der Hand zurück.

Auf jeden Fall sind die jungen Figuren hier ein bisschen die Abziehbilder der alten Geisterjäger. So auf jeden Fall schwebt der – Achtung Kalauer – Geist des Klassikers von 1984 definitiv über Ghostbusters: Legacy.

Ghostbusters Legacy – Liebeserklärung ans Original

Hollywood war ja schon immer gut bei Neuauflagen und hier bei Ghostbusters ist der Film ein zeitloser Klassiker. Jetzt gibt es Fanservice mit sehr viel Nostalgiefaktor für die, die 1984 selbst als Kinder gebannt im Kino waren und jetzt ihren eigenen Nachwuchs mitbringen. Weil der Film eben eine Liebeserklärung an das Original ist, funktioniert das.