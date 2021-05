Die Verfilmung eines John-Irving-Romans, zu der der Autor selbst das Drehbuch schrieb. Regie führte Lasse Hallström, der sich durch das wunderschöne Drama „Gilbert Grape“ einen Namen gemacht hat. Sein jüngster Film ist in den 30-er Jahren angesiedelt und spielt in einem Waisenhaus. Dort lebt das Waisenkind Homer, das von niemandem adoptiert wird. Über viele Jahre hilft Homer daher dem Leiter von St. Clouds. Er will aber auf keinen Fall in dessen Fußstapfen treten, und deshalb zieht er eines Tages hinaus in die Welt. Ein anrührendes Kinodrama über die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und die Unberechenbarkeit menschlichen Handelns. Philosophisch, poetisch und absolut mitreißend. Erstklassig auch die Besetzung, allen voran Michael Caine. Ein Muss, nicht nur für John Irving-Fans - „Gottes Werk und Teufels Beitrag“

Gottes Werk und Teufels Beitrag Bewertung: 5 von 5 Veröffentlichungsdatum: 16.03.2000