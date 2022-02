Über 600 Superhelden soll Spiderman-Erfinder Stan Lee geschaffen haben. Zwar haben die wenigsten davon (bis jetzt) einen eigenen Film bekommen, dennoch ist die Anzahl der Superhelden-Filme aus dem Marvel-Universum mittlerweile so groß, dass man schnell den Überblick verliert. Welche Marvel-Filme ihr unbedingt gesehen haben solltet und in welcher Reihenfolge, könnt ihr hier nachlesen.

Minimalste Zusammenfassung der Marvel-Geschichte

In allen diesen Filmen geht es um die sogenannten Infinity Steine. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Steine (Raum, Realität, Macht, Gedanken, Zeit und Seelen), die anfangs im Universum verteilt sind.

Bösewicht Thanos möchte alle Steine besitzen und mit ihrer Hilfe das ganze Universum beherrschen. Um seinen Plan zu vollenden, kommt Thanos bei Avengers – Infinity War auf die Erde und alle Superhelden zusammen müssen ihn bekämpfen.

Mehr Filme = Mehr Spaß

Wer keine Lust hat, sich die einzelnen Geschichten und Abenteuer der Superhelden anzuschauen und sich auf das große Ganze beschränken möchte, dem entgehen aber durchaus wichtige Querverweise, Zusatzinfos und natürlich viele Marvel-typische Gags.

Einzelgeschichten wie Black Panther oder von Thor und Iron Man zeigen vor allem den Background der Helden und erklären, warum diese so handeln und denken, wie sie es eben tun.

Das komplette Marvel-Universum

Sich vor dem nächsten Kinobesuch das komplette Marvel-Universum einzuverleiben, ist fast schon selbst eine Aufgabe für einen Superhelden. Neben den Filmen gibt es nämlich auch noch diverse Serien, die das Universum immer mehr miteinander verzahnen.

Da ist zum Beispiel der Elitesoldat Frank Castle, der nach dem Mord an seiner Familie als Punisher für das Gute kämpft, oder die verbitterte, aber starke Privatdetektivin Jessica Jones, die ihre finsteren Gedanken und ihre Vergangenheit gerne im Alkohol ertränkt, oder der blinde Rechtsanwalt, der als Daredevil durch die Straßen von Hell's Kitchen zieht und noch viele, viele mehr.

Kein Ende in Sicht

Darüber hinaus kommen auch in Zukunft immer mehr Marvel-Filme ins Kino, die sich nicht einfach schön hinten an die Geschichte anknüpfen, sondern in die zeitliche Reihenfolge quer reingrätschen. Am 7. März 2019 erschien zum Beispiel Captain Marvel, der in der zeitlichen Reihenfolge als Zweites angeschaut werden müsste.

Wer sich die Geschichte in der zeitlich richtigen Reihenfolge anschauen möchte, der hält sich am besten an folgende Liste: