Was machen Haustiere eigentlich, wenn wir mal nicht so genau hingucken? Die Antwort auf diese Frage gab es vor zwei Jahren im Kino: Der Animationsfilm Pets, um den Terrier Mischling Max und seine Freunde in New York City, hat uns Einblicke in das Leben der Haustiere gegeben. Lohnt sich die Fortsetzung? mehr...