Zum fünften und letzten Mal nimmt Harrison Ford als Indiana Jones Hut und Peitsche in die Hand, und spielt den berühmtesten Archäologen der Filmgeschichte. Ford ist mittlerweile über 80! Kann das gut gehen? SWR3-Kino-Kritikerin Anna Wollner macht den Check!

Jetzt bitte alle mal die legendäre Titelmelodie mitsummen. Dr. Indiana Jones ist zurück in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Und Harrison Ford spielt immer noch die Hauptrolle. Bei einem Hauptdarsteller, der mittlerweile schon über 80 ist, kann man sich allerdings fragen, ob das überhaupt noch funktioniert. Schließlich ist Indiana Jones ja immer auch Action Kino gewesen. Anders gefragt: Hat es Indy aka Harrison Ford noch drauf?

Eigentlich wollte Dr. Henry Jones Jr. doch in Ruhestand gehen. Und zu Beginn von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ tut er das auch... IMAGO IMAGO / Everett Collection

Harrison Ford spielt wieder die Hauptrolle in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Und ja, das hat er – ganz ohne Rollator! Der Film spielt allerdings auch ein bisschen mit dem Alter. So gibt es gleich zu Beginn eine Rückblende ins Jahr 1945 und wir befinden uns in einem Zug voller archäologischer Funde, die von den Nazis geklaut wurden. Für diese Szenen wurde Indy digital verjüngt. Später dann ein Sprung ins Jahr 1969. Da wird Professor Henry Jones in Rente geschickt und bekommt von seiner Patentochter Helena ein Abenteuer auf dem Silbertablett präsentiert: Sie will die verloren gegangenen Teile für das „Rad des Schicksals“ finden. Allerdings meint Indy nur salopp zu ihr: „ Ich bin jetzt im Ruhestand .“ Nur um gleich danach zu fragen, warum sie dieses Ding finden wolle, das ihren Vater um den Verstand gebracht habe.

Aber natürlich gehen beide wenig später auf die Suche nach dem Rad des Schicksals. Und der Weg dahin ist gespickt mit den typischen Indiana-Abenteuern: Eine Verfolgungsjagd mit dem Tuk-Tuk durch Marrakesch zum Beispiel oder die Erkundung einer Grabstätte inklusive Insektenangriff.

Auch mit über 80 noch hoch zu Ross: Harrison Ford spielt auch im letzten Teil der Reihe den Indiana Jones. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner findet allerdings, dass das ganz gut funktioniert. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Das ist der Trailer zu Indiana Jones 5

Mit dem Kinotrailer zu „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ bekommt ihr schon mal einen Vorgeschmack, auf den neuen Film aus der Reihe – und auch ob die digitale Verjüngung von Harrison Ford gelungen ist oder nicht.

Ist Indiana Jones 5 besser als Indiana Jones 4?

Die zweite große Frage: Führt der letzte Teil die Filmreihe zu einem würdigen Abschluss? Der vierte Teil „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ konnte Fans und Kritiker nicht wirklich überzeugen und hat bei IMDB nur eine sehr durchschnittliche Bewertung von 6,2.

Mads Mikkelsen spielt den Bösewicht im neuen Indiana-Jones-Film: Den Nazi-Schergen Dr. Voller. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Nachrichten 28.6.2023 Filmkritik: Wie gut ist „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“? Dauer 0:21 min Unsere Filmkritikerin hat für euch den neuen Teil der Indiana-Jones-Reihe gesehen und findet, der Film bereitet der Kultreihe einen würdigen Abschluss.

Aber mit dem neuen Film findet die Reihe einen versöhnlichen Abschluss, denn er ist einfach besser als Teil vier vor 15 Jahren. Harrison Ford mit seinen 80 Jahren ist voller Selbstironie. Es gibt großartige One-Liner, Story und Action sind eine Hommage an die Klassiker aus den 80ern. Es gibt aber auch eine Frischzellenkur mit Phoebe Waller-Bridge als weiblicher Side-Kick.

Fazit: „Indiana Jones und das Rad des Schicksales“ ist kein grandioser, aber ein würdiger Abgang für die Reihe. Es gibt 3 von 5 Elchen.

Harrison Ford im Interview zu Indiana Jones 5 Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat Harrison Ford getroffen und mit ihm über seinen neuen Film gesprochen: Wollner: Sie werden demnächst 81. Wie hat das mit den Stuntszenen geklappt? Ford: Ich wollte, dass es eben so aussieht, wie es aussieht, wenn ein alter Knabe wie ich mit 80 noch auf einem Pferd sitzt und reitet. Ich wollte nicht, dass man die drei Stuntleute hinter mir sieht, die nur darauf gewartet haben, dass ich vom Pferd falle. Aber ich bin nicht vom Pferd gefallen. Wollner: Sie haben alles selbst gemacht? Ford: Nein, natürlich haben ein paar Sachen professionelle Stuntleute übernommen. Dafür sind sie ja da, ich will niemandem den Job wegnehmen. Aber immer wenn Sie mein Gesicht sehen, ist es auch mein Körper. Für mich geht es auch gar nicht so sehr um die Stunts, sondern um Beziehungen. Beziehungen und das Alter. Und wie man würdevoll älter wird. Wollner: Sie haben schon im Vorfeld klar gemacht, dass das ihr letzter Indiana Jones Film sein wird. Aber ist da keine Spur von Melancholie? Ford: Es gibt für alles eine Zeit. Das hier ist mein letzter Auftritt als Indiana Jones. Ich bin glücklich damit. Ich gehe ohne Bedauern, ohne Zweifel, ohne Zorn oder Wut, ohne unerfüllte Träume. Es war mir eine große Freude.