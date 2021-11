Actionstar Tom Cruise meldet sich zurück: „Jack Reacher 2 – Kein Weg zurück“. Die Fortsetzung seines Actionhits von 2013. Einmal mehr steigt Cruise in die Rolle der Titelfigur der bekannten Bestseller-Serie von Lee Child und bietet solide Action.

Als Action-Type ist Tom Cruise nach wie vor gar nicht schlecht. Und als Jack Reacher macht er eine gute Figur. Diesmal kommt er nach einem Einsatz in sein altes Hauptquartier in Washington D.C. zurück um Major Susan Turner zu treffen. Die Frau hat es ihm einfach angetan. Aber als er die Tür zu ihrem Büro öffnet, ist sie nicht da. Sie sitzt wegen Spionage im Militärgefängnis. Reacher dämmert es schnell: Da ist was oberfaul. Und tatsächlich sticht er in ein Wespennest aus korrupten und mörderischen Militärs. Reacher wird wegen Mordes gesucht und von Killertrupps verfolgt. Er befreit Major Turner aus dem Gefängnis, ist erst mit ihr auf der Flucht und schlägt dann gegen die Verschwörer zurück.

keine Hochglanz-Action

Es gibt überraschend wenig Actionszenen. Und wenn es zu Verfolgungsjagden oder Schießereien kommt, dann sind die eher realistisch als spektakulär inszeniert und eben ganz anders als die wilden Hochglanz-Kämpfe von „Mission Impossible“. Immerhin: Der Showdown, der hat es wirklich in sich. Da gibt`s eine spannende Verfolgungsjagd während des Halloween-Umzugs in New Orleans. Der Regisseur des Films, Edward Zwick, der mit Tom Cruise schon den Historien-Actionstreich „Der letzte Samurai“ gedreht hat, legt hier wesentlich mehr Wert auf den Verschwörungs-Plot als auf Prügelszenen. Deshalb ist der Film mehr Thriller als Actionstreich. Was mir wirklich gut gefallen hat, das ist die Leinwandpartnerin von Tom Cruise, Cobie Smulders, die schöne Robin aus der Kult-TV-Serie „How I met your mother“. Die schlägt sich wacker und lässt sich von ihrem Superstar-Kollegen nicht an die Wand spielen. Der neue Jack-Reacher-Film ist ein konventioneller aber spannender Actionthriller.