Endlich ist er da! Nachdem sein Start wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde flimmert jetzt der neue Bond über die Kinoleinwände. SWR3-Kinocheckerin Anna Wollner hat ihn sich angeschaut.

Bond. James Bond.

Sein Name ist Bond. James Bond. Und mit eineinhalb Jahren Verspätung ist er endlich im Kino! Und was soll ich sagen – das Warten hat sich gelohnt. Auch wenn der Film mit 163 Minuten ein von Logik-Löchern zerfetztes Brett ist; Bond-Bösewicht Rami Malek leider die Karikatur eines Bond-Bösewichtes spielt; und Hauptdarstellerin Lea Sedoux persönlich einfach nicht mein Ding ist: Die Action und vor allem das Gefühlsleben von Bond haben es in sich.

Psycho sticht Action

Überraschenderweise muss Daniel Craig als 007 die Welt retten. Aber diesmal so ein bisschen wider Willen und was den hier von den anderen Bonds unterscheidet: No Time to Die ist nicht nur ein astreiner Actionfilm. Natürlich gibt es die obligatorischen Verfolgungsjagden – im Aston Martin, zu Fuß, auf dem Wasser und in der Luft, aber No Time To Die ist auch ein Psychothriller, und das sieht man.

Cary Fukunaga und Kameramann Linus Sandgren arbeiten mit vielen Unschärfen und sind immer sehr nah dran an ihrem Protagonisten. Das hat fast schon was von einer Videospielästhetik, gerade in den Nahkampfszenen. Ein Bond, wie wir ihn noch nie gesehen haben und vermutlich auch nie wieder sehen werden.

Das Männerbild geht mit der Zeit

Bond ist kein aalglatter Macho mehr, sondern ein Mann, der lernen muss zu seinen Gefühlen zu stehen und die auch nach außen hin zu zeigen. Bond ist hier ein gebrochener Mann und diese Verletzlichkeit sieht man Daniel Craig wirklich an, da spielt er sich die Seele aus dem Leib.

Craig kehrt als Bond sein Innerstes nach außen, um eine Zukunft zu haben. Bond Abenteuer 25 ist sein letztes. Daniel Craig wird mir fehlen!

Phoebe Waller Bridge als Drehbuchfixerin

Die Fleabag-Erfinderin Phoebe Waller-Bridge wurde in letzter Minute angeheuert, um einige Dialoge und Figuren des Drehbuchs zu überarbeiten. Ihren Einfluss spürt man ganz deutlich, gerade was die Frauenfiguren angeht. Bonds Umgang mit Frauen und auch der Umgang der Frauen mit ihm hat sich gewandelt. Ein Film, angekommen in der Post-Metoo-Ära.

Das zeigen die neuen Trailer zu „James Bond – Keine Zeit zu sterben“

Der Bogen zu Casino Royale

Bond ist kein Stand-Alone-Film mehr. Um den hier zu verstehen, muss man zurück zu Craigs Anfängen, zu Casino Royale und seiner großen Liebe Vesper Lund, die Geschichte von Spectre wird weitergesponnen. Und dann gibt es eben noch die zahlreichen Verneigungen vor den alten Filmen. Wenn Bond auf Jamaika im Ruhestand ist und rumläuft wie einst Sean Connery. Mit viel zu knapper Badehose und zu kurzem T-Shirt. Soviel Zeit für Fanservice muss sein.

Pause für James Bond: Daniel Craig verletzt sich bei Dreharbeiten

Der Blick nach vorne

Groß war die Angst, No Time To Die wäre durch die ewigen, pandemie-bedingten Verschiebungen schlecht gealtert. Aber die Message ist zeitlos. Um nach vorne zu gucken, muss man mit der Vergangenheit abschließen. „Wir haben alle Zeit der Welt“ , sagt Bond direkt zu Anfang des Films. Und am Ende ist klar: Die Zukunft liegt in der Hand von Frauen.