Wie sich Armut anfühlt, die Hilflosigkeit, das ständige Nachrechnen, ob das Geld an der Kasse im Supermarkt reicht – davon erzählt die Serie Maid – übersetzt Dienstmädchen.

In der Serie geht es um…

die junge Mutter Alex flüchtet mit ihrer kleinen Tochter Maddie vor einer toxischen Beziehung und merkt schnell: Ohne das Geld, dass ihr Freund für alle drei verdient hat, sieht es gar nicht gut aus. Da sie mit Maddie weder zu ihrem Vater, noch zu ihrer durchgeknallten Hippie-Mutter kann und durch einen Unfall auch noch ihr Auto verliert, landet sie im Frauenhaus. Beim Sozialamt wird ihr erklärt, dass sie da nicht ewig bleiben kann. Sie braucht eine Wohnung, die kriegt sie nur mit Job, den nur, wenn sie einen Kitaplatz für Maddie findet und den Kitaplatz wiederum kriegt sie nur, wenn sie einen Job hat. Dieser Teufelskreis und das kaputte Sozialsystem, an dem Alex ständig scheitert, macht nicht nur sie, sondern auch uns als Zuschauer fertig. Alex kriegt dann den Job bei einer Putzfirma. Sie schrubbt die Villen reicher Leute, oder ranzige Bruchbuden, mit ekelhaften Toiletten – und am Ende ist sie trotzdem wieder im Minus.

Maid ist ein schwer zu verdauendes Sozialdrama und berührt uns so sehr, weil diese Geschichte nicht erfunden ist. Die Amerikanerin Stephanie Land hat genau das erlebt und einen Bestseller darüber geschrieben.

Fakten zur Serie:

Anzahl der Staffeln: 1 Staffel

Anzahl der Folgen: 10 Folgen

FSK: 16

Länge pro Folge (ca.): 47 bis 59 Minuten

Wo ist die Serie zu finden? Netflix

Wer sich diese Serie anschaut, mag sicherlich auch…

Shameless, This Is Us, Normal People

Ich mag die Serie, weil…

sie von Frauen gemacht wurde. Das merkt man an den Figuren, an der Art, wie gedreht wurde und an der Musik. Die Musik ist überragend.

Ich empfehle die Serie allen, die…

ergreifende Geschichten mögen und nicht nur oberflächliche Kaugummi-Produktionen

So sehe ich aus, wenn ich die Serie schaue…

Trailer: