auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Sie ist eine der tollsten Frauen in Hollywood – ihre Karriere hat sie als Schauspielerin begonnen, jetzt arbeitet sie vor allem als Regisseurin hinter der Kamera: Jodie Foster. Am Donnerstag kommt ihr neuer Film raus: Money Monster, die Geschichte eines Fernsehmoderators, der mitten in seiner Börsensendung als Geisel genommen wird. Mit George Clooney und Julia Roberts starbesetzt. SWR3 Promireporterin Kristina Hortenbach hat Jodie Foster getroffen und den Film gesehen.