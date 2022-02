Was, wenn Dein Nachbar plötzlich tot in seiner Wohnung liegt – Die Polizei von Selbstmord spricht – und Du glaubst – dass das nicht stimmen kann?

In der Serie geht es um...

Gossip Girl Mabel (Popstar Selena Gomez) und ihre Rentner-Nachbarn Martin und Oliver (gespielt von den beiden Komödienaltmeistern Steve Martin und Martin Short) könnten nicht unterschiedlicher sein. Das Einzige, was sie verbindet, ist ihr Faible für Krimis – und für die drei ist klar – der Selbstmord in der Nachbarwohnung war in Wirklichkeit Mord. So startet das Hobby-Detektiv-Trio eigene Ermittlungen, erzählt alle Fortschritte in einem Podcast und verdächtigt jeden, der im gleichen Wohnblock lebt, des Mordes. Egal, ob das der Sänger Sting ist, der Typ dessen Katze am Selbstmordtag gestorben ist, oder der taubstumme Sohn des Feinkost-Königs. Wer sich komisch verhält, landet auf der Ermittlungstafel des Trios.

Fakten zur Serie:

Anzahl der Staffeln: 1

Anzahl der Folgen: 10

FSK: 12

Länge pro Folge: ca. 30 Min.

Wo ist die Serie zu finden? Disney+

Wer diese Serie anschaut, mag sicherlich auch...

Knives Out, The Gentlemen, Codename U.N.C.L.E, Pushing Daisies oder Miss Marple.

Ich mag die Serie weil...

sie den perfekten Mix aus True-Crime-Podcast-Parodie und einem Whodunit mit ner Prise Melodrama bietet. Es gibt nen Clash zwischen Stars der Generation Z und den Baby Boomern. Jede Folge ist neu und überraschend erzählt und irgendwie sieht alles nach Qualität aus. Die ersten Folgen machen das Setting klar: New York im leicht versnobt- bis alternativen Künstlerviertel. Danach kommen Episoden die das, was gerade passiert, aus den Blickwinkeln verschiedener Verdächtiger erzählen –eine Folge ist beispielsweise wie ein Theater-Casting für die Hauptrolle des Mörders aufgebaut. Eine Andere zeigt, wie der Gehörlose die Situation erlebt. Diese Episode ist quasi ohne Dialog so unfassbar klug erzählt, dass der Zuschauer nicht anders kann als darauf zu warten, ob die Macher das die gesamte Folge durchhalten.

Ich empfehle die Serie allen, die...

gern lachen, auf kluge Geschichten stehen, toll erzählte überraschende Wendungen mögen und auf Thriller und Grusel verzichten können.

Trailer: