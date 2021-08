Zauberer, Muggel, schwarze Magie, Hexen und: jede Menge phantastische Viecher! Das Harry-Potter-Universum wird größer – aber kann die Erweiterung mithalten?

Vor fünf Jahren war Schluss mit lustig im Harry-Potter-Universum. Denn da kam der letzte Film, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, ins Kino. Seitdem herrscht Potter-Ebbe im Kino. Bis jetzt.

Wie viel Potter steckt drin?

Denn Autorin Joanne K. Rowling hat nachgelegt: „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ ist allerdings weder ein Sequel noch ein Prequel – jeder der behauptet, Rowling würde hier die Potter-Vorgeschichte erzählen, wird von ihr höchstpersönlich in ein Würgezungentoffee verwandelt. Denn „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ – eingefleischte Potterfans wissen natürlich längst, dass das ein Standardwerk der Pflichtlektüre in Hogwarts ist – erweitert das Zauberuniversum einfach um einen neuen Erzählstrang.

Rowling, die hier erstmals auch das Drehbuch geschrieben hat, und Potter-Regie-Veteran David Yates nehmen uns mit ins New York der 1920er Jahre. Der junge, schüchterne Zauberer Newt Skamander (Eddie Redmayne) reist mit einem Koffer voller magischer Wesen in die Metropole und sorgt mit seinen magischen Tierwesen durch eine Verkettung ungünstiger Zufälle für Chaos. Im Laufe des Films muss er mit dem Muggel Jacob Kowalski und der Mitarbeiterin des magischen Kongress der USA, Tina Goldstein, retten, was noch zu retten ist.

Funktioniert auch ohne Harry

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind fühlt sich nicht zwangsläufig wie eine Rückkehr nach Hogwarts an. Aber wie eine Rückkehr nach Hause – nur dass eben jemand renoviert und ordentlich durchgelüftet hat. Leichtfüßig, aber auch mit dem nötigen Ernst und düsterer Action, ist der Film genauso phantastisch wie der Titel. Allein die Tierwesen und ihre versteckte Welt im Koffer – nur eines von vielen Highlights des Films! Mit vielen kleinen Einfällen und liebevollen Details aus der Magierwelt zaubern Rowling und Yates diese wohlige Potter-Gänsehaut zurück.