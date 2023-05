Das Netflix-Spin-Off „Queen Charlotte“ sorgt mit großen Emotionen für Begeisterung bei unserer Serien-Checkerin Theresa Itzinger.

Darum geht es in der Serie „Queen Charlotte“

Wir lernen Charlotte als 17-Jährige auf dem Weg von ihrer Heimat Deutschland nach Großbritannien kennen, wo sie an den König von England, King George, verheiratet werden soll. Sie hat ihn noch nie zuvor getroffen, deshalb hält sich ihre Begeisterung auch in Grenzen.

Der König ist alles andere als hässlich, hat aber ein Geheimnis, das die beiden frisch Vermählten sehr belastet. Und das nicht nur deren privates Glück gefährdet, sondern auch das Experiment, das diese Ehe darstellt. Denn die Königin sorgt als erste schwarze Königin für Umbruch und soll die beiden Gesellschaftsschichten, schwarz und weiß, vereinen.

Trailer zur Serie „Queen Charlotte“

Ähnlichkeiten zur Netflix-Serie „Bridgerton“

Die neuen Songs, die klassisch interpretiert wurden, gibt es sowohl bei „Bridgerton“ als auch bei „Queen Charlotte“. Popsongs im klassischen Gewand. Diesmal haben sich die Macher entschieden, ausschließlich Songs von schwarzen Künstlerinnen zu nehmen. Darunter sind einige Songs von Beyonce, Alicia Keys und auch „I will always love you“ von Whitney Houston. Und all diese Songs mit Streichern zu hören ist wirklich traumhaft.

Fazit: Für wen lohnt sich „Queen Charlotte“?

Für alle, die Lust auf große Emotionen haben! Ich mochte auch die Original-Serie sehr gern, dachte aber, dass das Spin-Off wieder eher leichte Unterhaltung ist. Stimmt aber gar nicht: Wir erfahren ja nicht nur die Geschichte der Königin, sondern auch die von anderen Charakteren, die wir aus „Bridgerton“ kennen, generell sind die weiblichen Charaktere sehr interessant, weil vielschichtig.

Außerdem werden heftige Themen wie psychische Erkrankungen dargestellt und wie grauenvoll man zu dieser Zeit damit umgegangen ist. Die Liebesgeschichte zwischen Queen Charlotte und King George ist unterhaltsam und extrem bewegend und die Darsteller überzeugend in ihren Rollen. Also ich finde dieses Spin-Off in vielerlei Hinsicht noch besser als die beiden vorigen Staffeln zusammen und habe am Ende Rotz und Wasser geheult.