Viele sind froh, endlich aus der Schule raus zu sein. Mit dem Film „Jonas – Stell dir vor, es ist Schule und du musst wieder hin“ macht's aber richtig Spaß, versichert SWR3-Kinomän Jo Müller.

Echte Schüler, echte Lehrer – falscher Jonas

Schauspieler und Komiker Christian Ulmen drückt wieder die Schulbank. Das besondere daran: Das Ganze ist eigentlich kein richtiger Spielfilm, eher die Dokumentation eines Experiments. Die Ausgangssituation: Ulmen schlüpft in die Rolle eines 18-jährigen Schülers: Jonas, ein notorischer Sitzenbleiber. Er wirkt tatsächlich sehr überzeugend, obwohl er eigentlich viel älter, nämlich 36 ist. Das Ganze wurde unter realen Bedingungen gedreht. An einer echter Schule, mit echten Schülern und echten Lehrern. Denen wurde gesagt, es werde eine Dokumentation über den etwas speziellen Schüler Jonas gedreht.

Die Musiklehrerin ist die große Liebe

Und so drückt Jonas alias Christian Ulmen die Schulbank bei der 10. Klasse der Brandenburger Gesamtschule Paul-Dessau. Und es geht um alles oder nichts: Wenn die Noten schlecht sind, fliegt er raus. Natürlich absolvierte er schriftliche und mündliche Prüfungen unter Realbedingungen. Und Ulmen wäre nicht Ulmen, würde er nicht provozieren, um möglichst viel aus den Pädagogen heraus zu kitzeln oder sie schlicht auf die Palme zu bringen. Er nervt sie mit dummdreisten Ausreden, unverschämten Fragen und absurden Referaten. Witziger Einfall: Ulmen verliebt sich als Jonas in die Musiklehrerin. Und wie die auf seine schrägen Offerten reagiert, ist wirklich sehr unterhaltsam.

Fazit:

Ulmen ging beim Dreh komplett in seiner Rolle auf. Er verkörperte Jonas 24 Stunden am Tag, sechs Wochen lang. Und weil Schüler und Lehrer authentisch sind, bekommt der Film einen ganz eigenen Reiz. Außerdem habe ich mit ihm richtig mit gefiebert, als er auf der Kippe steht und die Logarithmus-Rechnungen in Mathe nicht hinkriegt. Das hat mich an die eigene Schulzeit erinnert. Der Film ist eine Art „Feuerzangenbowle“ im Dokusoap-Format mit ordentlichem Spaßfaktor.