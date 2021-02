Eine Frau will sich selbst töten, bringt dann aber ihre Mann um, nachdem sie ein umstrittenes Medikament von ihrem Arzt bekommen hat. „Side Effects“ ist „ein perfider Psycho-Schocker“, sagt Kino-Män Jo Müller.

Wenn man Hollywood-Erfolgsregisseur Steven Soderbergh glauben will, ist „Side Effects“ vorerst sein letzter Film. Er hat angekündigt, erstmal keine Filme mehr drehen zu wollen. Er hätte „keine Kraft mehr“. Ob man das Ernst nehmen kann? Die Zeit wird es zeigen.

Der Film ist sehr gut besetzt mit Shooting-Star Channing Tatum, Catherine Zeta-Jones und Jude Law und insgesamt richtig gut. Man weiß nie, wo es lang geht und wird ständig ausgetrickst. Der Film beginnt wie ein Wissenschafts-Thriller, der von den korrupten Machenschaften der Pharma-Industrie handelt. Und er endet als perfider Psycho-Schocker.

Die Story

Der Psychiater Dr. Jonathan Banks – gespielt von Jude Law – verschreibt einer Selbstmord gefährdeten Patientin ein neues Medikament, das wegen seiner Nebenwirkungen umstritten ist. Jetzt passiert folgendes: Unter Einfluss dieses Medikaments tötet die Patientin ihren Ehe-Mann. Dr. Banks, der es ihr verschrieben hat, wird zum Buhmann und verliert alles was ihm wichtig ist: soziales Ansehen, seine Patienten und seine Freundin. Aber dann kommt er ins Grübeln: Sagt seine Patientin wirklich die Wahrheit? Hat sie tatsächlich beim Schlafwandeln ihren Mann umgebracht? Oder ist sie in Wirklichkeit eine eiskalte Mörderin, die nur so tut als ob?

Menschliche Abgründe

Genau wie die Hauptfigur wird auch der Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle geworfen: Nach und nach kommen Dinge zu Tage, die die Tat in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Da geht's um fürchterliche menschliche Abgründe.

Regisseur Steven Soderbergh hat hier mal einen reinen Unterhaltungsfilm ohne Kunstanspruch gedreht. Ich finde: Ein Klasse-Thriller, der voller Überraschungen steckt. Tolle Schauspieler, eine coole Story und ein paar richtige fiese Wendungen. Dieser Film ist echt spannend.