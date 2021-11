Lange erwartet, endlich da! Der siebte Teil der Star-Wars-Saga kommt in die Kinos. Aber kann er mit den Erwartungen mithalten? Unsere Kino-Checkerin hat den Film vorab gesehen und ist begeistert!

Chronologisch passt der siebte Star-Wars-Teil genau da hin, wo er ist. Er knüpft direkt an die allerersten drei Teile an, also Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Was danach lief war ja ein Prequel, also drei weitere Teile, die zeigten was zeitlich davor passierte.

Der Film ist auf jeden Fall was für alle – eingefleischte Fans und Star-Wars-Neulinge. Ich, als jemand, der schon mal einen Star-Wars-Film gesehen hat, aber kein Fan ist, muss sagen: Ich habe mich nicht gelangweilt in diesen über zwei Stunden. Der Film ist trotz Actionszenen relativ langsam. Ich glaube, ich habe sämtliche Beziehungen der Typen untereinander verstanden und vor allem fand ich schön, dass es auch was zu lachen gibt.

Kleine Scherze zwischendurch trotz der dunklen Macht, trotz vieler Kämpfe und jeder Menge toter Stormtrooper. Mir haben die vielen merkwürdigen Wesen in der Kneipe gut gefallen, die Fahrten in Raumschiffen und dass trotzdem noch der Raum blieb für menschliche Geschichten untereinander.

Das Mädchen Rey ist toll und ich habe mich absolut in den kleinen Roboter BB-8 veliebt.

Über einige Überraschungen im Film wurde in den vergangenen Wochen ja schon aufgeregt spekuliert. Manche Spekulationen stimmen, manche nicht. Keine Angst, wir verraten hier nichts. Wer nicht warten möchte, findet einige Antworten in unserer Spoiler-Galerie. Aber vor allem gegen Ende wird es spannend, überraschend, erschrecken, auch traurig – aber Star Wars bleibt dabei ein optisches Erlebnis. Insgesamt kann man sagen: die Frauen sind sehr stark in diesem neuen Film.

95% der Kritiker, die ich nach dem Film direkt befragt habe, fanden Star Wars – Das Erwachen der Macht richtig gut. Fans der ersten Stunde, der ersten Teile, sind begeistert. Ein Mann hat die Nacht vor dem Film nicht gut geschlafen und war so was von erleichtert, dass der Film eine respektvolle und angemessene Fortsetzung ist.