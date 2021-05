auf Facebook teilen

Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag! Und wir haben uns wie jedes Jahr gefragt: Ja toll, und wenn ich jetzt alle alten Filme noch mal anschauen will, was ist die beste Reihenfolge? Hier sind unsere Tipps – auch für Einsteiger!