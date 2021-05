Mitten im Hudson-River notwassert ein Flugzeug. Alle Passagiere überleben, doch Pilot Chesley Sullenberger landet vorm Untersuchungsausschuss – als ganz normaler Held.

Es gibt Filme, die solltet ihr nicht im Boardprogramm eines Flugzeugs gucken. „Flight“ mit Denzel Washington zum Beispiel, oder „Snakes on a Plane“. Oder „Sully“ von Clint Eastwood. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, dem „Wunder vom Hudson“.

40 Jahre Erfahrung schrumpfen auf 208 Sekunden

Als im Jahr 2009 der Pilot Chesley „Sully“ Sullenberger ein Flugzeug auf dem Hudson-River in New York City notwassert und 155 Leuten an Board das Leben rettet, sind das Bilder, die um die Welt gehen. Um diese hat Regielegende Clint Eastwood jetzt ein packendes Drama drumrum gestrickt. Dabei geht es gar nicht so sehr um den Absturz an sich, sondern um das Danach.

Denn Sully wird von den Medien zwar als Held gefeiert, von wildfremden Menschen auf der Straße umarmt, aber die nationale Behörde für Transportsicherheit stellt ihn gemeinsam mit seinem Copiloten (Aaron Eckhart) vor einen Untersuchungsausschuss. Sully wird vorgeworfen, fahrlässig gehandelt und das Flugzeug geschrottet zu haben. Dabei hat er sich voll und ganz auf sein Bauchgefühl verlassen, 155 Menschen gerettet und wird jetzt an diesen 208 Sekunden seiner 40 jährigen Karriere gemessen.

Ein ganz normaler Held

Tom Hanks spielt Sullenberger mit ergrauten Haaren und Schnauzbart – kein anderer Schauspieler hätte die Metamorphose zu Sully so gut hinbekommen wie er. Hanks wird eins mit dem Mann, der immer wieder von Alpträumen geplagt aufwacht.

„Sully“ ist ein Film voller Pathos, ein amerikanisches Lehrstück über die Inszenierung eines ganz normalen Helden aus den eigenen Reihen. Ein fast schon dramatisch ruhiger Gegenentwurf zur Überstilisierung aller Superhelden. Denn Clint Eastwood zeigt mit „Sully“, dass es manchmal gar keines Superheldenumhangs bedarf, um echte Heldentaten zu vollziehen.