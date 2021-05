Es ist der Film, auf den nicht nur Hollywood gewartet hat, sondern die ganze Welt. Mehrfach wurde Tenet wegen Corona verschoben, endlich kommt er bei uns in die Kinos. Ein Film, der nun also das Kino retten soll – und mit großen Blockbustern mithalten kann.

Zeit – das ist es, was es Christopher Nolan angetan hat. In Memento sind es fünf Minuten Erinnerung, in Inception und Interstellar verhandelt er Zeit über Traumebenen beziehungsweise Gravitation, in Dunkirk, seinem letzten Film, lässt er drei Handlungsstränge in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufeinander zulaufen und jetzt in Tenet lässt er das Konzept „Zeit“ eskalieren – und rückwärtslaufen.

Ein Angriff aus der Zukunft

Dabei ist Tenet auf den ersten Blick angelegt wie ein klassischer Agentenfilm. Ein bisschen James Bond, ein bisschen Action, ein bisschen Spionage und ein bisschen Sci-Fi. Ein namenloser Agent, gespielt von John David Washington, der die Welt vor einem dritten Weltkrieg retten muss. Der Angriff kommt aus der Zukunft. Genauso wie die Sehnsucht nach Hilfe.

Nolan denkt in Tenet das Konzept von Zeit und filmischen Zeitreisen neu. Der Film beginnt mit einem Terroranschlag auf eine Oper in Kiew. Durchchoreographiert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nur ein paar Dinge irritieren, wie zum Beispiel Kugeln, die rückwärts fliegen, aus dem Opfer heraus zurück in die Waffe. Objekte bewegen sich gegen die Zeit und rückwärts. Was am Anfang in den ersten Minuten wie eine Spielerei erscheint, wird zum zentralen Element.

Zeit und Zeitreisen werden in Tenet neu interpretiert

Nolan macht sich hier das Konzept der Inversion zu eigen und lässt Gegenwart und Zukunft aufeinander zulaufen, wenn sie sich treffen, droht der Weltuntergang. Nicht nur Objekte können sich rückwärts gegen die Zeit bewegen, sondern auch Personen. Mithilfe von Zeitschleusen. Nolan definiert damit die Kinoregeln des Zeitreisens neu und setzt neue und vor allem bildgewaltige Maßstäbe fürs Actionkino.

Verschiedene Zeit-Perspektiven verwirren und ergeben Sinn

Eigentlich einfache Prügelszenen oder unspektakuläre Verfolgungsjagden bekommen einen neuen Reiz, wenn Fäuste rückwärts fliegen oder eine eigentlich einfache, lineare Verfolgungsjagd auf einer Straße durch ein rückwärtsfahrendes Auto gecrashed wird. Ein Moment, der zunächst unlogisch erscheint, aber dann Sinn ergibt, wenn sie sich aus anderer Zeit-Perspektive wiederholt. Denn Tenet begegnet sich selbst mehrfach auf Zeitebenen und kulminiert in der gleichen Einstellung.

Ein Film, der mehrmals geschaut werden muss

Wie so oft bei Nolan ist auch Tenet ein filmisches Puzzle, das so komplex konstruiert ist, dass es beim ersten Mal schauen als fettes Ereignis daherkommt und von vornherein darauf angelegt ist, mehrfach gegschaut zu werden. Denn es sind Bilder, die es so eben wirklich noch nicht gegeben hat und die die große Leinwand ganz dringend brauchen. Nolan selbst lässt eine Wissenschaftlerin im Film sagen, das Konzept der Inversion sei da, um es nicht zu verstehen, sondern zu fühlen. Ein guter Tipp, der auch für den Kinobesuch gilt.