In Amerika bricht er gerade alle Kassenrekorde: der Horrorfilm A Quiet Place – DER Überraschungshit der diesjährigen Kinosaison. Dabei ist der Film – dem Titel entsprechend recht ruhig, oder eher gesagt stumm. Denn Geräusche gibt es zwar schon, Alltagsgeräusche meist, aber wenn man zu viel auf der Leinwand hört, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass es bald einen Toten geben wird.

The Office-Star John Krasinksi hat sich für seine dritte Regiearbeit eine ziemlich geniale Ausgangssituation ausgedacht: Die Welt in der nahen Zukunft wurde von Alienmonstern heimgesucht. Diese Wesen sind zwar blind, können aber umso besser hören und suchen sich ihre Opfer also rein akustisch und nach Geräuschen aus. Wer krach macht, der wird gefressen. So einfach sind die Spielregeln.

Krasinski, der auch die männliche Hauptrolle spielt, hat sich mit seiner Familie nach der Apokalypse ein Leben auf einer abgeschiedenen Farm eingerichtet. Die Wege sind mit Sand ausgestreut, um möglichst keine Geräusche zu machen. Knarrende Dielen sind mit Hinweisen versehen. Und kommuniziert wird über Gebärdensprache, denn die älteste Tochter ist taubstumm.

Wenn jedes Geräusch zu laut ist

A Quiet Place ist unglaublich spannend und absolut großartig. So spannend und so großartig, dass man sich im Kino schon gar nicht mehr traut in den Popcorneimer zu greifen oder die Nachos in die Käsesoße zu dippen, denn jedes Geräusch könnte zu viel sein.

Kleinstes Geräusch könnte tödlich sein

Dabei geht es gar nicht darum, wie es zu dieser Apokalypse kommen konnte, sondern wie die Familie in dieser stillen Extremsituation überlebt. Vor allem als die Mutter erneut schwanger und somit zur tickenden Zeitbombe wird. Nicht nur die Geburt ist ein akustischer Alien-Magnet, sondern vor allem auch ein schreiender Säugling.

A Quiet Place ist ein Horrorfilm mit stimmungs- und spannungsvoll untermalter Musik, der in den richtigen Momente für Gänsehaut sorgt. Ich hab mich lange nicht mehr so gegruselt wie hier – deswegen gibt es von mir fast die Höchstwertung: 4 von 5 Elchen.