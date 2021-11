Wie ist es wohl, ohne jede Erinnerung in einer fremden Welt aufzuwachen? Das ist das Schicksal der jungen Alita. Sie wird von Ido (Christoph Waltz) aufgenommen und bemerkt schon bald: Sie hat einzigartige Kampfkünste, die die korrupten Mächte der Stadt kontrollieren wollen...

Alita: Die gefährlichste Waffe der Welt

Die Welt im 26. Jahrhundert: Das Herz der Erde schlägt in Iron City, einem düsteren technikbasierten Moloch. Der Tüftler Dr. Dyson Ido, gespielt von Christoph Waltz, findet den Kopf eines weiblichen Cyborgs und haucht ihr mit einem neuen Körper Leben ein. Alita ist etwas Besonderes, die hochentwickelste Waffe der Welt, auf die es viele abgesehen haben. Alita, der weibliche Cyborg mit den übergroßen Rehaugen, der der japanischen Manga-Vorlage sehr nah kommt, entdeckt eine fremde, gefährliche Welt, in der die Menschen ihr nach dem Leben trachten.

Gute Story und optische Meisterleistung

Alita – Battle Angel ist visuell eine Wucht. Regisseur Rodriguez und Produzent James Cameron lassen hier eine vollkommen neue, düstere Welt auferstehen mit einer Detailtreue, die atemberaubend ist. Nicht nur die Ästhetik des Films ist spektakulär, auch die Actionszenen im steten Wechsel aus rasanten Bewegungen, Zeitlupen und die Geschichte von Alita haben es in sich. Das Herzstück ist dabei ein gladiatorenartiger Wettkampf auf Rollschuhen.

Der Film erzählt dabei immer aus der Perspektive des klassischen Teenagers. Cameron und Rodriguez gelingt eine Rarität: ein actiongeladener Science-Fiction Blockbuster mit Herz.

James Cameron holte sich Unterstützung

Lange Zeit war es das Herzensprojekt von Erfolgsregisseur James Cameron: Die Verfilmung des japanischen Cyberpunk Comics Alita: Battle Angel. Weil die Fortsetzungen von Avatar allerdings so viel Zeit fraßen, hat er das Projekt an seinen Regiekollegen Robert Rodriguez abgegeben und sich selbst auf das Drehbuch und seine Produzentenrolle konzentriert – was dem Filmspektakel nicht geschadet hat.