Der Schuh des Manitu, (T)Raumschiff Surprise oder Die Bullyparade: Eigentlich ist Michael Bully Herbig auf Komödien abonniert. Aber jetzt kommt sein erstes Drama ins Kino. Mit Ballon erzählt er einen ernsten Film, der auch noch auf einer wahren Begebenheit beruht. Eine Begebenheit, die genauso absurd wie unglaublich ist.

1979 planen die beiden Familien Strelzyk und Wetzel, aus der DDR zu fliehen. Nicht im Kofferraum eines Trabis, nicht durch einen selbstgebuddelten Tunnel, sondern mit einem selbstgebauten Heißluftballon. Versuch Nummer eins scheitert ein paar Hundert Meter vor der innerdeutschen Grenze, noch immer auf der falschen Seite.

Wettlauf gegen die Stasi

Der zurückgelassene Ballon wird von der Stasi gefunden, der zweite Fluchtversuch ist also ein Wettlauf gegen die Zeit. Oder besser gesagt: ein Wettlauf gegen die Staatssicherheit. Allerdings – und da hat Bully sich nicht ganz an die Wahrheit gehalten – hat die Stasi in den 1970ern weder vom ersten noch vom zweiten Versuch was mitbekommen. Was die Geschichte aber nicht weniger spannend macht.

Bullys erstes Drama

Michael Bully Herbig, dessen Markenzeichen bisher das Humoristische war, hat genau das über Bord geworfen und liefert mit Ballon einen astreinen Thriller ab, der manchmal sogar in guter alter Steven-Spielberg-Manier steht. Das Ballonbauen bzw. -nähen, das Beschaffen der Stoffe, die Zweifel, die bekämpft werden müssen, all das schneidet er gegen die Szenen, wie die Stasi immer näher kommt.

Authentisches DDR-Bild und tolle Schauspieler

Bully Herbig arbeitet mit großen Bildern und einem authentischen DDR-Bild mit den richtigen Autos, den richtigen Klamotten und der richtigen Atmosphäre. Mit tollen Schauspielern wie Karoline Schuch, Friedrich Mücke, David Kross und Thomas Kretschmann als Stasi-Offizier. Ballon ist eine tolle Heldengeschichte und gleichzeitig auch ein wichtiger Teil deutsch-deutscher Geschichte und bekommt deswegen von mir 4 von 5 Elchen.

Fun-Fact: Die Geschichte rund um den Fluchtversuch wurde im Film Mit dem Wind nach Westen auch von Hollywood schon einmal verfilmt. Damals aber mehr schlecht als recht.

„Ich würde es nicht mehr so machen“

Einer der Ballon-Bauer und -Fahrer damals war Günter Wetzel. Er lebt heute in der Nähe von Hof. Er war selbst auch mehrmals am Film-Set und hat mit stand Regisseur Michael Bully Herbig gesprochen. Und auch er sagt zum Film: Daumen hoch! Im Interview mit SWR3 sagte er: „Der Film hat mir auf Anhieb gut gefallen. Er ist zwar chronologisch nicht so, wie es tatsächlich war, denn Bully musste versuchen, anderthalb Jahre in zwei Stunden reinzubringen.“

„Wir haben Glück gehabt, dass alles gutgegangen ist.“

Heute, im Rückblick, ist Günter Wetzel sich der Gefahr bewusst. Damals war das anders: „Wir haben unseren Frauen erzählt, dass nichts passieren kann – bis wir es selbst geglaubt haben.“

Fotos von damals

Günter Wetzel hatte sich bei der Landung einen Muskelriss zugezogen und wird im Krankenhaus behandelt. Zwei Ehepaaren und ihren Kindern ist am 16.09.1979 mit einem selbstgebastelten Heißluftballon die Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik dpa/picture-alliance Bild in Detailansicht öffnen Der Heißluftballon an der Landestelle, aufgenommen am 17.9.1979. Die „Crew“ erreichte mit dem Ballon, mit dem sie von Pössneck in Thüringen startete und in Naila (Ldkr. Hof) landete, eine Höhe von 2500 Metern. dpa/picture-alliance Bild in Detailansicht öffnen Von links nach recht: Doris, Andreas und Hans-Peter Strelzik, der die Aktion leitete. Daneben Frank Strelzik sowie Petra und Andreas Wetzel, aufgenommen am 17.9.1979. Die beiden Ehepaare mit ihren vier Kindern im Alter von zwei bis 15 Jahren dpa/picture-alliance Bild in Detailansicht öffnen