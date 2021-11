Tom Cruise polarisiert: Die einen lieben ihn für Kultfilme wie Mission Impossible, andere verurteilen sein Scientology-Engagement. Warum die Rolle in Barry Seal auch Kritiker überzeugen könnte.

Tom Cruise: umstrittener Hauptdarsteller

Von Tom Cruise kann man halten was man will. Klar, der Schauspieler ist aktiv bei der Sekte Scientology – aber es gibt wohl niemanden in seinem Alter, der noch immer so viele Stunts selbst macht wie der 55-Jährige! Gerade erst hat er sich bei den Dreharbeiten zu Mission Impossible 6 den Knöchel gebrochen. In seinem neuen Film Barry Seal – Only in America lässt er es – für seine Verhältnisse – etwas ruhiger angehen.

Absurde Geschichte nach wahrer Begebenheit

Es ist eine Geschichte, die so absurd ist, dass Hollywood sie sich nicht besser hätte ausdenken können. Denn die Story, die der Regisseur Doug Liman mit seinem Freund und Schauspielkollegen Tom Cruise in der Hauptrolle in Barry Seal erzählt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Grundlage ist die Lebensgeschichte der gleichnamigen Hauptfigur. Seals war eigentlich ein ganz normaler Typ, ein Passagierpilot für eine Airline, Ende der 70er Jahre in Amerika, gelangweilt von seinem Job, auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Auf der Suche nach Abenteuern

Und die hat er gefunden, als ihn der CIA-Agent Monty Schafer (gespielt von Star Wars-Star Domnhall Gleeson) für einen nicht ganz sauberen Job anwirbt: Seal soll einmal die Woche mit einem Sportflugzeug nach Zentralamerika fliegen, mit einer hochauflösenden Kamera heimlich Photos von Kommunistenlagern machen und Waffen übergeben. Die kommen von der US-amerikanischen Regierung und sollen über ihn zu den den Rebellen, die das kommunistische Regime stürzen sollen.

Gestatten, Pablo Escobar!

Es dauert nicht lange, bis seine ständigen Besuche im Dschungel auffallen, Pablo Escobar anklopft und Seal auf dem Rückweg Unmengen von Koks mitnimmt und diese über den Sümpfen Louisianas abwirft. Schon nach wenigen Monaten schwimmt Seal im Geld. Schwarzgeld, dass er kofferweise im Garten vergraben und vor den Behörden verstecken muss. Denn die sind selbstverständlich irgendwann hinter ihm her.

Rückkehr zu den Wurzeln – à la Top Gun

Barry Seal – Only in America ist für Dauer-Sunnyboy Tom Cruise eine Rückkehr zu seinen Top Gun-Wurzeln. Der Film lebt gar nicht so sehr von seiner Action. Bis auf eine Bruchlandung in einem Wohngebiet und anschließender Flucht auf einem BMX-Rad ist der Film recht unspektakulär. Er besticht aber durch die Absurdität seiner Geschichte und der ironisch-gebrochenen Inszenierung von Liman. Ein filmisches Kleinod mit Tom Cruise, der nach Flops wie Die Mumie endlich wieder zu Höchstform aufläuft.