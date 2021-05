Der Name Creed II ist eigentlich eine Tarnung: Der Film könnte auch Rocky 8 heißen – vielleicht ist er tatsächlich der letzte Film der Rocky-Reihe.

In den bisherigen Rocky-Filmen ist viel passiert und auch der Neue passt in die Box-Reihe schlechthin: Es gibt wieder viel auf die Zwölf.

Auch in Creed II tauchen die Namen auf, die wir schon aus den Rocky-Filmen kennen: Creed, Drago, Rocky. Keine neue Geschichte – es wird mal wieder altes aufgegriffen, beziehungsweise eine alte Rechnung beglichen.

In Creed II, für den Sylvester Stallone persönlich das Drehbuch geschrieben hat, gibt es eine Revanche zwischen den Generationen. Wir erinnern uns: Apollo Creed ist bei einem Schaukampf von Ivan Drago niedergestreckt worden und gestorben. Jetzt fordert Dragos Sohn den Sohn von Apollo heraus: Adonis Creed. Dessen Trainer Rocky rät ihm aber von dem Kampf ab. Im Mittelpunkt des Films ist also nicht das übliche „Underdog vs. Superstar“-Gehabe, sondern eine sehr persönliche Abrechnung.

Creed II: zwischen Boxkampf und Vater werden

Creed II hat neben den vielen Box- und Trainingsmomenten auch zwischenmenschliche Töne, denn Adonis hadert nicht nur mit dem Kampf, sondern auch mit dem Vater werden. Dazu kommt: Seine Tochter hat eventuell einen Gendefekt, der sie taub werden lassen könnte.

Creed II ist der letzte Film mit Sylvester Stallone – das sagt er selbst. Dass er es dieses Mal wirklich durchzieht und das Handtuch wirft, ist mehr als wahrscheinlich. Und es wäre der perfekte Abschied: Ein sehr leiser, emotionaler, bei dem ich tatsächlich ein paar Tränchen verdrückt habe.

Emotionaler Tiefgang und Schauspieler überzeugen

Denn der Film ist eben nicht nur Rockys Geschichte, sondern vor allem auch die von Creed – gespielt von Black-Panther-Star Michael B. Jordan. Wieder einmal überzeugt der junge Schauspieler: Er hat eben nicht nur eine absolute körperliche Präsenz und kann draufhauen, sondern ist auch in der Lage, die Zwischentöne zu spielen.

Creed II ist kein stupides Boxerdrama von der Stange, sondern hochemotional und gut – wenn auch nicht ganz so gut inszeniert wie Teil Eins. Deswegen gibt es vier von fünf boxenden Elchen.