Wird Greatest Showman der Nachfolger von La La Land? Der Musical-Film mit Hugh Jackman und Michelle Williams wird zumindest schon so gehandelt und ist dreimal für die Golden Globes nominiert. Es wird gesungen, getanzt und geliebt. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit.

Schon die Eröffnungsszene hat es in sich und schöpft aus dem Vollen. Ein Mann in einer Manege, um ihn herum das Spektakel: Tiergetrampel, Tänzer, Akrobaten, Musik, eine Shownummer, die ihresgleichen sucht. Doch all das ist nur ein Traum – vorerst. Der Traum eines kleinen Jungen, Sohn eines Schneiders, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen und drangsaliert von den reichen Kunden. Der Junge, P.T. Barnum, träumt von einem besseren Leben. Und er soll es bekommen. Denn Barnum ist ein guter Träumer, immer ein bisschen wagemutiger als alle Anderen.

Die Geschichte von Greatest Showman spielt im 19. Jahrhundert und basiert auf einer wahren Begebenheit. Denn P.T. Barnum hat es wirklich gegeben – ein Mann mit zwei Kindern, einer gütigen Frau (Michelle Williams), großem Geschäftssinn und einer für damalige Verhältnisse bahnbrechenden Idee. 1841 übernimmt P.T. Barnum das American Museum in New York und legt damit den Grundstein fürs moderne Showbusiness – mit einer Freakshow aus menschlichen Kuriositäten wie Riesen, Kleinwüchsigen, Dicken, einer stark behaarten Dame und jeder Menge Akrobaten und Tänzer, die hier erstmal nur Showcharakter haben.

Der Funke im Film springt schnell über

Hugh Jackman geht in seiner Rolle als P.T. Barnum voll und ganz auf, genießt es, vor der Kamera nicht nur zu spielen, sondern vor allem auch zu singen und zu tanzen. Die Inszenierung als Musical feiert von der ersten bis zur letzten Minute den Showcharakter von Barnum und ist ein leicht kitschig angehauchtes Manifest für Menschlichkeit. Barnum war zwar knallharter Geschäftsmann, aber eben auch Entertainer und Showman. Der größte eben.

Ohrwurm-Gefahr und große Unterhaltung

Neben Hugh Jackman zeigen Zac Efron als Kompagnon Philip Carlyle, Michelle Williams als Ehefrau, Rebecca Ferguson als Opernsängerin und potentielle Femme Fatale und Zendaya als Love-Interest für Efron ihr Showtalent. Greatest Showman ist nostalgisch und aktuell zugleich, weil er eben auch davon erzählt, was es heißt „anders“ zu sein. Ein alte Geschichte mit moderner Musik und großartiger Computergrafik und visuellen Effekten – die alles um P.T. Barnum „bigger than life“ erscheinen lässt. Ein Film mit Ohrwurmcharakter. Musik und Songs sind von Benji Pasek und Justin Paul, die schon für La La Land die Songtexte geschrieben haben.