Ausnahmsweise stimmt es nicht, dass die Fortsetzung eines Neuaufgusses ein Film für die Tonne oder in diesem Fall den Dino-Friedhof ist. Obwohl die Story mau ist, hat sich SWR3-Kinocheckerin Anna Wollner königlich amüsiert in Jurassic World – Das gefallene Königreich.

Gut gebrüllt, T-Rex! 1993 hat Steven Spielberg mit Jurassic Park einen echten Klassiker erschaffen. Vor drei Jahren gab es das Comeback für die Dinos in Jurassic World – mit ausgetauschtem menschlichen Personal und noch mehr Urzeittieren auf der Leinwand. Und weil der Film mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard so erfolgreich war, kommt jetzt Teil 2 ins Kino: Jurassic World – Das gefallene Königreich. Der Film hat alles, was ein guter Blockbuster braucht.

Szenenbilder aus dem Film

Dinos in Amerika

Klären wir also erstmal die Story: Der Vulkan auf der Insel, auf der der Jurassic Park mittlerweile in Trümmern liegt, droht auszubrechen. Tierschützer wollen die noch dort lebenden Dinosaurier in einer spektakulären Aktion retten und auf eine andere Insel ohne Vulkan umsiedeln. Mit Hilfe von Raptoren-Flüsterer Owen (Chris Pratt) natürlich. Allerdings sind nie alle Aktivisten so nett, wie sie auf den ersten Blick erscheinen und wollen die Dinos viel lieber für sehr viel Geld verkaufen, nach Amerika bringen und im herrschaftlichen Sitz von Benjamin Lockwood im Keller mit Hochsicherheitstrakt und Genlabor erstmal verwahren. Was natürlich schief geht.

Mischung aus Indiana-Jones und Dino-Horror

Aber dennoch: Trotz Logiklöchern macht der Film von der ersten bis zur letzten Minute – mit einem Hänger in der Mitte – Spaß. Die Effekte sind wie immer State oft the Art, die Mischung aus Abenteuer- und Horrorfilm passt. Die erste Hälfte erinnert fast schon an Indiana Jones meets T-Rex, wenn Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und Co. auf der Insel sind und nicht nur vor den Dinos sondern auch vor der Lava weglaufen. Teil zwei des Filmes ist dann Dino-Horror im Herrenhaus. Teile des Hauses sehen aus wie das National Museum of History mit Dino-Exponaten. Man weiß nie, ob das Biest gerade ein Skelett ist oder echt. Da kann einem schon der ein oder andere Schauer über den Rücken laufen.

Jurassic World 2 – Das gefallene Königreich ist genauso gewaltig wie der Gen-Hybrid Indoraptor, bei dem selbst ein T-Rex wie ein Schoßhündchen wirkt und bekommt deswegen von mir auch 4 von 5 Dino-Elchen.