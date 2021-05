Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman und Cyborg kämpfen zusammen als „Justice League“. Dafür durfte Zac Snyder wieder ran, eben jener Regisseur, der noch immer nicht verstanden hat, dass es nicht auf die Größe eines Filmes ankommt, sondern auf die Tiefe.

Die Justice League setzt nach Batman v Superman an. Letzterer ist tot, die Welt ist geschockt und trauert über den großen Verlust, als schon wieder neues Unheil aufzieht: Steppenwolf, ein außerirdisches Wesen, bedroht Gotham City und Metropolis mit einer Armee aus Paradämonen. Batman alleine kann nichts ausrichten. Er verbündet sich mit Wonder Woman und rekrutiert für die Justice League noch drei weitere Superhelden: Aquaman, Cyborg und Flash.

Nicht ganz so holprig, aber auch nicht rund

In einem Arbeitszeugnis für die Justice League würde vermutlich „Sie waren stets bemüht“ stehen. Denn der Film ist zwar besser als Batman v Superman, aber das ist ja auch nicht wirklich schwer. Weniger zerfasert, weniger sinnentleert. Dennoch ist Justice League mit eklatanten Logiklöchern und zusammengesetzten Bruchstücken zwar nicht ganz so holprig wie andere DC-Filme, aber eben auch nicht wirklich rund. Ben Affleck als Batman ist gewohnt grimmig, Gal Gadot als Wonder Woman ein Lichtblick – aber doch wesentlich sexualisierter in Szene gesetzt als bei ihrem Stand-Alone-Film, Cyborg und Aquaman sind in ihrer Superheldenhaftigkeit solide und warten geduldig darauf, in eigenen Filmen auftrumpfen zu dürfen.

Nachdrehs retten den Film – ein bisschen

Der eigentliche Star ist aber Flash, gespielt von Ezra Miller. Der bringt endlich den bisher so schmerzlich vermissten Humor ins DC-Universum. Allerdings entstammen seine Szenen in erster Linie den Nachdrehs, denn Zack Snyder hat den Regiestab nach dem tragischen Tod seiner Tochter an Joss Whedon weitergegeben und der hat versucht zu retten, was noch zu retten war. DC bzw. die Justice League sind auf dem richtigen Weg, aber dieser Weg, der wird kein leichter sein.