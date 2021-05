auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Was haben Channing Tatum, Adam Driver und Daniel Craig gemeinsam? Klar, sie sind alle Hollywoodstars – und ab dieser Woche auch noch kriminell. Denn in Steven Soderberghs Gangster-Klamotte „Logan Lucky“ versuchen sie sich an einem ganz großen Bruch.