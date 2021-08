Wenn die ersten Klänge des Mission Impossible-Themes erklingen, kriegen wir seit 22 Jahren Gänsehaut. Denn Tom Cruise als Ethan Hunt musste bisher schon fünfmal die Welt retten. In Teil Nummer sechs oder auch Mission Impossible Fallout beweist er einmal mehr, dass er noch immer der größte Actionstar unserer Zeit ist und Fortsetzungen nicht immer überflüssig sind.

Es gibt noch immer was zu erzählen im „MI-Universum“. Und genug Stunts, die unseren Puls in die Höhe treiben. Die Impossible-Mission-Force, kurz IMF wurde zurück ins Leben gerufen und Hunt – für mehrere Jahre in der Versenkung verschwunden – soll verhindern, dass eine Terrororganisation an drei Plutoniumsprengköpfe kommt. Beim entscheidenden Einsatz in Berlin geht allerdings was schief, die CIA-Chefin Erica Sloan ist sauer und stellt Hunt einen Wachhund an seine Seite: August Walker, gespielt von Supermandarsteller Henry Cavill.

Szenenbilder aus Fallout

Action pur

Die „Mission Impossible“-Filme waren bisher vor allem so gut, weil Tom Cruise die meisten seiner Stunts selbst gemacht hat – und auch hier schreckt er vor nichts zurück:

„MI Fall Out“ war weder für mein Herz noch für meinen Puls gut!

Es gibt ein spektakuläres Autorennen durch Paris, eine fulminante Prügelei in einer Clubtoilette, eine Verfolgungsjagd zu Fuß über die Dächer Londons – bei deren Dreharbeiten im letzten August Cruise Knöchel dran glauben musste – und das große Finale mit zwei Hubschraubern in den Bergen. Um nur ein paar atemraubende Momente zu nehmen.

Adrenalinschub garantiert

Regisseur Christopher McQuarrie setzt dabei aber nicht nur auf die optischen Schauwerte, sondern auch eine tiefgründige Story um Vergangenheit und Verantwortung. Nicht 0815, sondern ausgeklügelt, anspruchsvoll und mit vielen Finten und Wendungen. Gebrochen wird der ganze Ernst mit dem selbstironischen Humor, vor allem durch Simon Pegg als Technikexperte Benji Dunn.

Tom Cruise ist mit seinen 56 Jahren noch topfit, mein Puls lag im Abspann irgendwo zwischen 180 und 200. Beruhigungstabletten statt Popcorn wären bei so viel Action der perfektere Kinosnack.

Fallschirmspringen mit James Corden

Carpool Karaoke mal anders: In dieser Folge sitzt Gastgeber James Corden nicht im Auto mit Promi Tom Cruise, sondern befindet sich in luftiger Höhe: