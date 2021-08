Fantasy-Fans, insbesondere Harry-Potter-Anhänger, haben zwei Jahre lang gewartet. Jetzt ist es soweit: Die Filmreihe mit den phantastischen Tierwesen geht in die nächste Runde. Mit dabei sind Topschauspieler, außergewöhnliche Kreaturen, magische Momente – trotzdem ist nicht alles phantastisch.

Schon in den ersten Sekunden schafft das Warner-Logo in düsterem grau mit den ersten Klängen der Musik Gänsehaut. Schuld daran ist die Erkennungsmelodie der Zauberwelt, eben jenes Universum in dem auch Harry Potter zuhause ist. Nur, dass acht Jahre nach Potter die phantastischen Tierwesen an der Reihe sind.

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ist nach Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind der zweite Teil, der uns mitnimmt in die Zeit vor Harry Potter und eintaucht in die Zauberwelt der zwanziger Jahre.

Der zweite Teil beginnt düster...

New York 1927 – nachdem im vergangenen Jahr der magische Zoologe Newt Scamander versehentlich die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, geht Film Nummer zwei recht düster los. Grindelwald, böser Zauberer, ungefähr ähnlich böse und perfide wie „Du weißt schon wer“ aka Lord Voldemort flieht bei einem Gefangenentransport auf spektakulärste Art und Weise und will nach Paris, um dort eine neue Armee aufzubauen. Newt Scamander, zurück in London und mit einem Reiseverbot an die Stadt gefesselt, wird von Albus Dumbledore beauftragt, Grindelwald zu finden und zu stellen. Und das ist nur einer von vielen Handlungssträngen des Films!

Joanne K. Rowlings Ideenwelt

Ihr versteht nur Bahnhof? Willkommen bei Phantastische Tierwesen: Grindelwalds verbrechen. Das Drehbuch ist von Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling. Doch der Film ist mehr komisch als phantastisch. Er ist vollgestopft mit niedlichen und zähnefletschenden Tierwesen, Charakteren und Handlungssträngen – und um diese jetzt alle zu entwirren, würde es zu lange dauern. Man merkt dem Film den Seriencharakter an: Es ist der zweite von insgesamt fünf Filmen – doch er ist mehr Cliffhanger als Film.

Topschauspieler, aber Achtung!

Es bleibt eine tolle Ausstattung, die mal wieder dieses Harry-Potter-Gefühl mit all der Magie aufkommen lässt. Es bleiben die Schauspieler um Eddie Redmayne (super), Katherine Waterstone (verschenkt und unterfordert), Jude Law (kann man sich als Dumbledore dran gewöhnen) und Johnny Depp als Grindelwald (eine Fehlbesetzung mit seinen weiß blondierten Haaren und dem Matschauge). Mein Rat: Nur gucken, wenn ihr einen Abschluss in Hogwarts habt, denn sonst versteht ihr nur Gleis 9 ¾ oder auf Deutsch: Bahnhof.