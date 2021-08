Wer auf Affen beim Kämpfen und auf Pferden steht und die ersten beiden Teile super fand – der wird den dritten Teil von Planet der Affen brillant finden.

Es ist ein Kriegsfilm. Von Anfang an wird geschossen, wird gebombt und tote Affen fliegen durch die Gegend. Soldaten, bei denen „Monkey Killer“ auf dem Helm steht, Affentöter, pirschen sich durch den Wald. Der Schlimmste von allen ist der Colonel, grausig gut gespielt vom tollen Woody Harrelson. Er will alle Affen rund um den Anführer Caesar töten. Caesar ist klug, will Frieden, sich aber auch rächen und zieht mit ein paar Affen aus seinem Stamm los. Er findet den Colonel in einem Arbeitslager für Affen mitten in der Wildnis. Hier geht es nicht nur darum, wer der Stärkere ist, sondern auch: Wer ist der Klügere?

Es gibt aber auch viele gefühlvolle Szenen, wenn die Affen ein kleines Mädchen finden, das nicht spricht und sie es auf ihrer Reise mitnehmen. Wenn alte Affen ihr Leben opfern für ihren Stamm. Und es gibt auch einiges zu lachen, wenn der kleine, lustige Affe Bad Ape eine Strickmütze trägt.

Affen hocken gefangen im Matsch, werden ausgepeitscht

Ich persönlich mag mir im Kino keine Affen ansehen, die mit einem Gewehr auf einem Pferd sitzen. Es waren mir auch zu viele tote Affen, die durch die Gegend fliegen oder gefangen im Matsch sitzen. Ständig regnet oder schneit es, mir war nach zweieinhalb Stunden Film echt kalt. Aber ich weiß, Planet der Affen hat viele Fans und die werden den Film lieben, allein wegen Andy Serkis, der den Affen Caesar spielt.

Serkis hatte beim Dreh einen speziellen Anzug an, der jede Bewegung von ihm, Gestik und Mimik auf den Affen im Computer übertragen hat. Das hat Serkis so gut gemacht, dass ihm Woody Harrelson nach einigen Szenen applaudierte. Besondere Schwierigkeit war hier, dass das Team draußen in den Bergen gedreht hat, nasse Affenhaare im Schnee sind im Film technisch besonders schwer dazustellen, eine Firma aus Neuseeland ist darauf spezialisiert, so sieht man eine Million Haarbüschel allein an Caesar. Also technisch perfekt, aber doch sehr düster, von mir gibt's 3 von 5 Elchen.