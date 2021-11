„Der heilige Gral der Popkultur“ – so heißt es im Trailer der Bestsellerverfilmung „Ready Player One“ von Steven Spielberg. Die Buchvorlage hat ein paar Hundert Seiten und nimmt wirklich jede popkulturelle Referenz der 80er mit. Der Film steht dem in nichts nach.

Kein Held - aber ein heldenhafter Name

„Ich bin 2025 geboren. Aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen. Wie alle meine Helden“, sagt der Protagonist der Geschichte, Wade Watts, schon direkt zu Anfang. Und Wade Watts, das klingt nach Peter Parker oder Bruce Banner, nach dem Alter Ego eines Superhelden.

Dabei ist das Leben von Wade so gar nicht heldenhaft. Nach dem Tod seiner Eltern lebt er im Jahr 2045 in einer Wohnwagensiedlung in Columbus, Ohio, mitten im Nirgendwo.

Wettkampf um digitale Ostereier

Wade flüchtet sich in die Oasis, eine virtuelle Realität, mit einem Controller und einer Brille für jeden zugänglich, in der jeder alles machen kann und jeder alles sein kann.

Genau dort beginnt der größte Wettbewerb aller Zeiten, denn der Oasis-Schöpfer James Halliday hat noch vor seinem Tod drei Ostereier in dem digitalen Universum versteckt. Drei Schlüssel. Wer sie findet, erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis.

Galaktische Version von David gegen Goliath

Eigentlich ist Ready Player One die klassische Geschichte von David gegen Goliath, vom kleinen unscheinbaren Underdog, der sich gegen die Großen zur Wehr setzt.

Die Großen, das sind in dem Fall der Konzern IOI (Innovative Online Industries), angeführt von Nolan Serrento, die mit einer ganzen Armada aus Virtual Reality Soldaten versuchen, die Ostereier zu finden.

Ein Fest für 80er-Fans

Steven Spielberg schöpft hier in seinem Herzensprojekt aus dem vollen Pott der 80er Jahre Popkultur. Literatur, Kunst, Musik oder Computerspiele, nichts ist vor ihm sicher. Genau deswegen ist Ready Player One eigentlich ein Riesenspaß.

Allein im ersten digitalen Autorennen fährt Wade, der in der Onlinewelt Parzival heißt, einen Zurück in die Zukunft-DeLorean, überholt den Van vom A-Team und muss dem T-Rex aus Jurassic Park ausweichen.

Eine Spur zu viel

Jetzt kommt das kleine "Aber". Spielberg hat die Buchvorlage für den Film natürlich ein bisschen entschlackt und den Spielmodus leicht variiert. Was bleibt, ist das absolute Nerdwissen und ein solide gemachter und visuell opulent ausgestatteter Actionfilm, der in der Mitte etwas durchhängt.

Wie Spielberg mit seinem Cast um Tye Sheridian, Mark Rylance, Ben Mendelsohn und Simon Pegg hier zwischen der realen und virtuellen Welt springt, ist schon beachtlich. Die Leinwand ist immer ein bisschen zu voll, die Pause-Taste sucht man allerdings vergeblich.

Am Ende ist Ready Player One in einer Kategorie mit Speed Racer oder Luc Bessons Valerian. Ein Film, der auf ganz hohem Niveau scheitert, weil er einen einfach erschlägt. Reingehen sollte man – gerade als Kind der Achtziger – aber trotzdem.