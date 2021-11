Angeblich ist The Room der schlechteste Film aller Zeiten. 2003 hatte der Film von Tommy Wiseau Premiere, wurde von allen Kritikern in der Luft zerrissen und bekam dann irgendwann ein Eigenleben und Kultstatus. Jetzt hat James Franco einen Film über The Room gemacht.

Was macht einen Film zum schlechtesten aller Zeiten?

Alles! Die Schauspieler, die wirre Geschichte um ein Beziehungsdreieck, die Inszenierung, absolut null Gespür für Bilder oder Timing. Das ist so schwer auszuhalten, dass der Film gerade deshalb Kult geworden ist! Hollywood-Star James Franco macht sich da einen Spaß draus und erzählt jetzt die Entstehungsgeschichte des Films nach.

Das Quasi-Making-Of

James Franco schildert in The Disaster Artist recht amüsant, was damals bei den Dreharbeiten zu The Room alles schief gelaufen ist. Nämlich ungefähr alles! Das fing schon bei der Wahl der Hauptdarsteller an.

Und natürlich spielst du Mark. – Du willst wirklich, dass ich Mark darin spiele? Die große Rolle? – Zweitgrößte. – Wow. Das ist eine riesige Rolle. Bist du auch ganz sicher? – Wenn du sie nicht willst, ist auch OK. Vielleicht hat Johnny Depp ja Zeit. – Ich will sie. Ist wie du sagst. Hollywood will uns nicht, dann machen wir es halt allein.

Dabei hätte selbst Johnny Depp da nichts retten können, denn Regisseur Tommy Wiseau macht es allein. Vom Filmgeschäft hat er allerdings genauso wenig Ahnung wie seine Teammitglieder. Dennoch er glaubt an sich und seinen Film – was die ganze Sache fast noch tragischer macht.

Ein guter Film über einen Schlechten?

Der Film macht, selbst wenn man The Room nicht kennt, überraschend viel Spaß, weil er auch eine astreine Satire auf das Filmgeschäft ist. Es ist ein Blick hinter die Kulissen einer kleinen Indie-Produktion, die aber schon auch stellvertretend dafür steht, was in Hollywood bei großen Filmen manchmal alles schief läuft.

In The Disaster Artist steckt sehr viel Liebe zum Detail. Innerhalb der Dreharbeiten wurde der Originalfilm The Room quasi nochmal gedreht und die Momente sind, wenn man die mit dem Original abgleicht, verblüffend ähnlich.

Ich kam aus The Disaster Artist raus und wollte unbedingt The Room gucken. Für diesen Impuls und für den Spaß, den ich hatte, bekommt der Film drei von fünf Elchen.