Eine 16-jährige Afroamerikanerin muss miterleben, wie ihr schwarzer Freund von einem weißen Polizisten erschossen wird. Das verändert ihr Leben dramatisch.

Hände aufs Lenkrad, Blick geradeaus und bloß nicht hektisch bewegen – das ist das, was Starrs Vater ihr schon einbläut, da war an einen Führerschein für das afroamerikanische Mädchen noch gar nicht zu denken. Jedes Jahr sterben knapp 1000 Menschen in den USA durch Polizeikugeln, knapp ein Viertel davon sind schwarz, viele sind unbewaffnet. Starrs Vater schärft ihr mehr als einmal ein, bei einer Polizeikontrolle nicht die Nerven zu verlieren. The Hate U Give basiert auf dem gleichnamigen, ausgezeichneten Jugendbuch und thematisiert die Rassismusprobleme der Staaten aus der Sicht eines Teenagers.

Starr ist fünfzehn, der Afro ist hochgebunden, sie ist stolz auf ihre Hautfarbe und soll es einmal besser haben als ihre Eltern. Obwohl sie in einem schwarzen Viertel wohnt, geht sie auf eine Privatschule ein paar Nachbarschaften weiter. Eine Highschool mit überwiegend weißen Schülern. Ihr Freund ist ein weißer, ihre besten Freundinnen ebenso. Starr hadert mit ihren beiden Identitäten, denn weder in der Welt zuhause noch in der Schulwelt hat sie ihren Platz gefunden.

Polizeigewalt und Alltagsrassismus

Der Rassismus ist omnipräsent, die Vorurteile gegenüber der schwarzen Bevölkerung groß. Willkürliche Kontrollen, der raue Umgang der Polizei. Ihr Vater versucht es mit einer Metapher und zitiert an einer Stelle Tupacs Songzeile „The Hate U Give Little Infants Fuck Everybody“. Eine Zeile, die für Starr zu einem Slogan werden soll. Denn eines Abends, nach einer Party, gerät sie mit ihrem alten Kindergartenfreund in eine Polizeikontrolle, er macht eine unbedachte Bewegung, greift zu einer Haarbürste und der weiße Polizist erschießt den unbewaffneten Mann. Starrs Leben zerbricht.

„Nur wer den Mund aufmacht, kann was verändern“

The Hate U Give zeigt willkürliche Polizeigewalt, Alltagsrassismus und was es heißt, als junge Afroamerikanerin in den USA aufzuwachsen. Newcomerin Amandla Stenberg gibt Starr nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine Stimme. Der Film hat viele Feinheiten und Nuancen, ohne zu belehren. Dabei ist der Film klassische Coming of Age- und Heldengeschichte zu gleich. Denn Starr muss allen Widerständen zum Trotz lernen, wie wichtig es ist, die Stimme zu erheben und gehört zu werden. Denn nur wer den Mut hat, den Mund aufzumachen, kann auch was verändern.