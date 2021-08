The Lego Movie war eine Mega-Erfolg – weltweit spielte der Film mehr als 460 Millionen Dollar ein. Nebenbei war er auch noch so klug und eigensinnig, dass er große und kleine Lego-Fans überzeugte. Eine Fortsetzung war also nur eine Frage der Zeit.

Hier ist alles super, hier ist alles toll – mit diesem Ohrwurm und vor allem jeder Menge Klötzchenanarchie haben Phil Lord und Chris Miller vor drei Jahren einen absoluten Hit gelandet: Lego The Movie. Ein Film über eine Lego-Figur, Emmet, die in seiner Bausteinwelt lernen musste, nicht immer alles nur nach Anleitung zu bauen. Ein Feuerwerk an Phantasie und aus Legosteinen, dass jetzt seine Fortsetzung bekommt.

In Lego-Stadt sind Monster aus Duplo

In Lego the Movie 2 ist gar nichts mehr super und gar nichts mehr toll. Zumindest am Anfang. Denn Lego-Stadt wird immer wieder von Monstern attackiert. Große Monster, die größer sind als der durchschnittliche Lego-Stein. Monster aus – alle mit kleineren Geschwistern werden es ahnen – Duplo. Der Anführer dieser Bande, General Mischmasch, entführt fünf von Emmets Freunden und der tapfere Held mit Ego-Problemen muss sich aufmachen in ein anderes Sternensystem, um seine Freunde zu retten. Einer sehr pinken Welt, dem Sister-System.

Batman, Gandalf, Harry Potter sind mit dabei

Nicht nur die Geschichte ist schön schräg, auch die Effekte und natürlich auch die Figuren. Da Lego und Produktionsfirma Warner die Rechte an ziemlich vielen Filmfiguren haben, tauchen hier mal wieder auch ziemlich viele auf: Die Justice League, allen voran Batman, Gandalf, Harry Potter und Co.

Anspielungen auf andere Filme

Lego the Movie 2 macht nicht nur jede Menge Spaß, ist unglaublich schnell geschnitten und animiert – nur mit Legosteinen versteht sich – sondern macht auch zahlreiche Anspielungen auf die Popkultur: die zerstörte Freiheitstatue am Strand, ein Actionheld im Unterhemd in einem Belüftungsschacht mit der Stimme von Bruce Willis und vieles mehr. Alles schon beim ersten Gucken zu entdecken, ist schier unmöglich.

Dabei erinnert die Botschaft des Films ein wenig an Toy Story 4. Was passiert mit Spielzeug, das aussortiert und nicht mehr benutzt wird? Die Kiste des Vergessens ist hier gleichzusetzen mit der Apokalypse. Peinliche Beichte: Ich hab nach dem Film eine dreiviertel Stunde zuhause im Wohnzimmer gelegen und mit Lego gebaut. Deswegen gibt es von mir 4 von 5 Lego-Elchen.