Für sieben Oscars nominiert und auch im SWR3 Kino-Check die Bestnote. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein frühes Filmhighlight in 2018.

Vier Golden Globes, drei SAG-Awards und sieben Oscar-Nominierungen – das ist die bisherige Bilanz von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der Film mit dem vielleicht sperrigsten Titel des Jahres. Dabei bringt schon der Name des Films alles auf den Punkt. Denn am Ortsrand von Ebbing in Missouri stehen drei Billboards, drei Werbetafeln, eigentlich verwaist und heruntergekommen, bis Mildred Hayes (fulminant: Frances McDormand) die drei Tafeln mietet und bespielt.

Wütende Mutter, untätige Polizei

Mit schwarzer Schrift auf rotem Grund lässt sie – vorher juristisch geprüft – draufschreiben: „Vergewaltigt, während sie starb“, „Und immer noch keine Festnahmen“, „Wie kommt das, Chief Willoughby?“. Es ist die stumme, verzweifelte und vor allem wütende Anklage gegen den Polizeichef, der nach dem Vergewaltigungstod ihrer Tochter noch immer keinen Täter gefasst hat.

Böse, pointiert, zwischen die Beine

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein Ereignis. Bitterböse und humanistisch zu gleich. Ein Film voller Pointen, die messerscharf sind, tiefschwarz und immer sitzen. Mit trockenem, lakonischem Humor erzählt Regisseur Martin McDonagh („Brügge sehen und sterben“, „Seven Psychopaths“) von einer Kleinstadt, deren Bewohner einem schnell ans Herz wachsen – obwohl sie unsympathisch sind. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt Schwarze zu foltern als echte Verbrechen aufzuklären, sagt Mildred Hayes einmal. Sie bohrt dem Zahnarzt in den Finger und bestreitet danach mit noch betäubtem Gesicht, überhaupt bei ihm gewesen zu sein. Sie tritt zu, mit Vorliebe zwischen die Beine.

Bestnote für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Neben Sam Rockwell, Woody Harrelson und Peter Dinklage ist es vor allem Frances McDormand, die den Film auf ihren Schultern trägt. Sie ist als Mildred Hayes einfach eine Naturgewalt. Absolut spröde, absolut politisch unkorrekt aber fulminant. Einen Film wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibt es nicht aller Tage. Deswegen gibt es nicht nur drei, sondern gleich fünf Billboards bzw. Elche.