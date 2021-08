In dem Thriller Verschwörung wird mit diversen Actionszenen versucht, an die erfolgreiche Millennium-Trilogie von Stieg Larsson anzuknüpfen. Die Geschichte um die außergewöhnliche Titelheldin Lisbeth Salander geht also weiter: Mit neuem Autor, neuem Regisseur und neuer Hauptdarstellerin.

Claire Foy ist die neue Lisbeth Salander

Erst Noomi Rapace, dann Rooney Mara und jetzt also Claire Foy, die mehrfach für ihre Rolle als Queen Elisabeth II. in der Serie The Crown ausgezeichnet wurde. Der Verschleiß der Schauspielerinnen, die die Hauptrolle der Lisbeth Salander spielen, ist groß. Das liegt wohl am Neuverfilmungswahn.

Die Millennium-Trilogie geht weiter

Nach der erfolgreichen schwedischen Millennium-Trilogie (Verblendung, Verdammnis, Vergebung) mit Schauspielerin Noomi Rapace und der gescheiterten Neuverfilmung von David Fincher mit den Darstellern Rooney Mara und Daniel Craig, geht die Geschichte jetzt weiter. Verschwörung ist also der vierte Teil der Schwedenkrimi-Reihe. Die neue Geschichte stammt allerdings nicht vom Autor Stieg Larsson. Der ist bereits vor der ersten Verfilmung der Millennium-Trilogie gestorben. Der neue Teil Verschwörung ist vom Autor David Lagercrantz. Zusammen mit Regisseur Fede Alvarez lässt er Lisbeth Salander erneut auf der Leinwand auferstehen.

Ein vollkommen neuer Ansatz

Der ausgewiesene Horrorfilmexperte Alvarez (Don’t Breathe) präsentiert einen vollkommen neuen Ansatz. Er macht aus Salander einen weiblichen James Bond in nordischer Pulp-Noir-Optik mit märchenhaftem Anstrich. Schon der Prolog setzt den Ton: Eine Rückblende in die traumatisierende Kindheit der Titelheldin. Eine Gegenspielerin wird etabliert, die man 100 Meter gegen den schneeverwehten Wind riechen kann. Danach kommt ein austauschbarer „Hacker-Irgendwas mit Nuklearen Sprengköpfen-Plot“, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, in die Tiefe zu gehen.

Actionszene an Actionszene

Vielmehr wahllos reiht Alvarez eine Actionszene an die nächste. Darin scheint die getriebene Einzelgängerin Salander immer nur mit einem Kratzer davon zu kommen: bei der Explosion ihres Hauses in der Badewanne, bei einer Motorradflucht über einen zugefrorenen See oder bei einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel in einem verlassenen Haus. Salander übersteht alles, schüttelt sich kurz und macht weiter.

Zu groß und aufgeblasen

Verschwörung ist ein Film, der sich für das was er sein könnte, einfach zu groß und aufgeblasen aufführt. Und eine überflüssige Leere verschenkter Lebenszeit hinterlässt. Ich hätte wirklich gerne mehr Spaß im Kino gehabt.