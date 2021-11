„Baby Driver”, klingt niedlich, ist er aber nicht. Es geht um Überfälle, um Verfolgungsjagden, um Kriminalität. Alles dreht sich um den Fahrer „Baby“, der das Fluchtauto fährt und dabei auch noch James Brown, Queen und die Beach Boys hört.

Bei dem Film stimmt einfach alles

Baby Driver ist schnell, hat Takt, tolle Musik und Action. Das alles ergibt zwei Stunden Kinospaß. „Die Musik war zuerst da“, sagt Regisseur Edgar Wright, der 11 Jahre am Film gearbeitet hat. Mit dabei: coole Songs von James Brown, Beach Boys, Queen und T-Rex. Die hört Baby bei jedem Einsatz – das macht das Zugucken der Verfolgungsjagden so launig. Sonst sagt Baby nicht viel. Seit einem schweren Unfall als Kind leidet er an einem Tinnitus und hat deshalb immer Kopfhörer im Ohr. Baby Driver ist brutal: Es wird geschossen, es sterben Menschen. Aber es gibt auch eine Liebesgeschichte. In einem Diner lernt Baby eine junge hübsche Kellnerin kennen, gespielt von der süßen Lilly James.

Die perfekte Inszenierung

Baby Driver hat mich ein bisschen an Pulp Fiction von Quentin Tarantino erinnert, weil alles so perfekt inszeniert ist. Jamie Foxx ist brutal, Kevin Spacey eiskalt. Er hat dicke Backen bekommen und seine Jacke ist eine Nummer zu groß. Aber eigentlich dreht sich alles um Baby. Das Jüngelchen mit den besten Nerven von allen, der besten Musik im Ohr und den besten Fahrkünsten, gespielt von Ansel Elgort – ein 23-jähriger Schauspieler aus New York. Er hat Ballett gelernt, Musik gemacht und war als DJ Ansolo unterwegs. Gerade hat er seine erste eigene Platte rausgebracht: Home alone. Wer sich nach dem Film spontan in Ansel Elgort verliebt und schon seinen Namen auswendig lernt – er ist an eine Balletttänzerin vergeben .

Für Baby Driver gibt’s 4 von 5 Elchen, weil der Film ein Tick zu lang ist, aber sonst herrlich viel Spaß macht – beim Gucken und beim Hören!