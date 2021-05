SWR3 Kino-Check: Transformers 5 – The Last Knight

In „Transformers: The Last Knight“ wurde vor allem an einem nicht gespart: Blech und jede Menge Action. Optimus Prime und Co. versinken in einem Chaos aus Krieg, Kanonen und Geballer. Und dabei soll Teil fünf erst die Halbzeit des Transformers-Franchise sein.