Kabelbinder und Meterware Seil waren kurzfristig Mangelware, als vor zwei Jahren der erste Teil der „Fifty Shades of Grey“- Trilogie in die Kinos kamen. Vollkommen zu unrecht, denn der Film war in erster Linie eins: Prüde. Auch für die Fortsetzung „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ können die Kabelbinder zuhause bleiben, denn Teil Zwei produziert ähnlich viel heiße Luft wie der erste. mehr...