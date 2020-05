Mit „Die Schöne und das Biest“ kommt ein weiterer Zeichentrickklassiker von Disney als Real-Verfilmung auf die Leinwand. Warum? Hat beim Dschungelbuch auch schon geklappt!

An für sich ist die Verfilmung von erfolgreichen Zeichentrickfilmen keine neue, aber im Fall der Fantasy-Liebesgeschichte „Die Schöne und das Biest“ sicher eine schöne Idee. Immerhin: Emma Watson funktioniert als schöne Belle, auch wenn wir bei uns zulande nicht in den Genuss kommen, sie singen zu hören, weil die Songs leider eingedeutscht sind.

Keine Eins-Zu-Eins Verfilmung, aber eine bekannte Geschichte

In der Neuverfilmung ist nicht jede Szene gleich wie im Original (der Neue ist auch etwa eine Dreiviertel Stunde länger!), aber sie erzählt trotzdem die gleiche Geschichte nochmal: Belle, ein aufgewecktes, emanzipiertes Mädchen vom Dorf tauscht sich gegen ihren Vater ein, der vom Biest beim Klauen einer Rose erwischt wurde. Sie bleibt auf dem verfluchten Schloss und erwärmt schließlich das Herz des Ungeheuers – unterstützt von den lebendigen Gegenständen wie Teekanne, Teetasse, Kerzenständer und Uhr.

Wie kitschig ist der Film?

Auf einer Skala von eins bis zehn: Eine glatte elf! Alles ist bunt, bonbonfarben, wie ein explodierter Süßigkeitenladen nur eben auf LSD. Die Visual Effects, also die Momente mit den sprechenden Gegenständen, die sehen schon sehr sehr geil aus. Und sie haben es geschafft, die erste schwule Disney-Figur im Film zu platzieren: LeFou, der Adjutant von Bösewicht Gaston. Aber was bei all dem Feuerwerk und trotz einer ganz zauberhaften Emma Watson dann doch gefehlt hat, ist ein bisschen von dieser alten Disney-Magie. Alle Beteiligten haben Dienst nach Vorschrift gemacht und deswegen kommt irgendwie keine richtige Prinzessinnengänsehaut auf. Fazit: Drei von fünf Biestern bzw. Elchen.

Die Schöne und das Biest Fakten Das Original „Die Schöne und das Biest“ ist 26 Jahre alt und basiert auf einem gleichnamigen Volksmärchen aus Frankreich. imago stock&people Bild in Detailansicht öffnen 1992 bekam der Zeichentrickfilm zwei Oscars – bester Song und beste Filmmusik. Außerdem gab's Grammys und drei Golden Globes. dpa / picture alliance Bild in Detailansicht öffnen Belle war übrigens die erste braunhaarige Disney-Prinzessin überhaupt. imago stock&people Bild in Detailansicht öffnen Ryan Gosling hätte das Biest spielen können, hat er aber nicht, weil er La La Land machen wollte... dpa / picture-alliance Bild in Detailansicht öffnen ...und Emma Watson hätte in La La Land die Hauptrolle spielen könne, hat sie aber nicht, weil sie die Disney-Verfilmung machen wollte. Walt Disney Motion Pictures Bild in Detailansicht öffnen Der Regisseur Bill Condon hat schon Filme gemacht wie „Dreamgirls“ oder auch „Twilight“ 2 und 3. dpa / picture-alliance Bild in Detailansicht öffnen

Der Hype ist nicht vorprogrammiert, er läuft schon

Trailer-Abruf-RekordDer erste Trailer zu „Die Schöne und das Biest“ wurde in den ersten 24 Stunden mehr als 90 Millionen Mal geklickt. Damit schlägt er die Trailer von Filmen wie „Star Wars: Episode VII – The Force Awakens“ (88 Millionen Mal) Fan-ArtikelAm Hype um den Film wollen alle mitverdienen. Da gibt es in allen Bereichen schicke „Beauty and the Beast“ Kollektionen. Eine Kette für 350 Dollar, Swarowski Ringe, Armbänder und Ketten für bis zu 550 Dollar, ein Kochtopf mit Aufdruck: Be our Guest (Sei hier Gast), Lippenstifte und Nagellack für 110 Euro oder ein Hautserum für 90 Dollar, die alle ganz normal aussehen, aber in einer Box mit „Beauty and The Beast“ Aufschrift verkauft werden. Tassilo überall ausverkauftEine große Modekette hat in Großbritannien eine kleine Geldbörse in Form von Tassilo, der kleinen Tasse aus die Schöne und das Biest, raus gebracht. Das Ding gab es für umgerechnet knapp 5 Euro zu kaufen. Jetzt gehen die Teile bei ebay zum Teil für das 10-fache raus. Bei Twitter wurde das Ganze unter dem Hashtag #chipgate wild diskutiert(Chip ist der Name von Tassilo in der engl. Fassung). Tea Time mit „Die Schöne und das Biest“Ein Hotel in London bietet ein „Beauty and the Beast afternoon tea menu“ an. Um die 40 Euro blättert man da hin, um aus Geschirr wie im Film den Tee zu trinken und „Snow Ball Macarons“ zu essen, die vom Film inspiriert sind. Titelsong und SoundtrackDie Schöne und das Biest – im englischen Original von Celine Dion gesungen (zusammen mit Soul-Sänger Peabo Bryson) ist ein Klassiker der Disney-Filmmusik. Für die neue Fassung des Titelsongs dürfen Ariana Grande und John Legend ran. Aber Celine Dion ist auch wieder mit dabei. Es wurde extra ein neuer Song – natürlich eine Ballade – komponiert, die jetzt von ihr gesungen wird. Damit auch alle Fans zuschlagen gibt es auf dem Soundtrack drei neue Songs und drei Neuinterpretationen.