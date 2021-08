Heiße kubanische Rhythmen, Auto-Zombies in New York, ein eiskalter Endkampf: Auch im achten „Fast & Furious“-Teil gibt es wieder genug Action.

Es gibt wieder sehr viel PS in dieser Woche im Kino: Fast & Furious 8 dreht ab heute seine Runden über die Leinwand. Genau, Nummer ACHT! Schnelle Autos, schöne Frauen, muskelbepackte Männer und jede Menge One-Liner – nach ein paar filmischen Totalausfällen gehört „Fast and Furious“ zu den langlebigsten Franchises der Filmgeschichte. Was vor mittlerweile über 15 Jahren mit einem damals eher unbekannten Vin Diesel relativ klein anfing, ist heute eine Gelddruckmaschine mit sehr viel PS. Und ein absoluter Fan-Pleaser. Die Fans wollen schnelle Autos, die kaputtgehen – sie bekommen schnelle Autos, die kaputt gehen. Damit wäre alles beim Alten und eigentlich auch alles gesagt.

Handlung egal, Action ist cool

Die Handlung ist eigentlich nicht wirklich beachtenswert, denn es geht hier wie immer nicht um die Dialoge, sondern um die Action. Der Vollständigkeit halber aber dennoch: Dom und seine Freundin Letty wollen eigentlich die Flitterwochen auf Kuba genießen, als plötzlich Charlize Theron als Cyberterroristin Cipher auf der Fußmatte steht und Dom zu einem Raub anstiftet. Der muss sich entscheiden zwischen der Mission und seiner Crew, wird vom Jäger zum Gejagten. Grundlage für eine weltumspannende Verschwörung mit vielen Locationwechseln und die dramaturgische Möglichkeit für ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten aus dem Fast and Furious Universum. Die Schauspieler um Vin Diesel, Dwayne The Rock Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Michelle Rodriguez und Co. geben dabei vor allem eins: Gas.

Wenn die FF8-Crew irgendetwas bis zur Perfektion beherrscht, dann ist es die Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu übertrumpfen. Im vorletzten Film war es die längste Landebahn der Welt, die für den Showdown herhalten musste. FF7 drückte gehörig auf die Tränendrüse und verabschiedete mit einer emotionalen Schlussszene den verstorbenen Schauspieler Paul Walker.

Ist das noch zu toppen?

Ja, ganz einfach: Eine Actionszene folgt der nächsten. Angefangen mit einer stylischen Verfolgungsjagd in Havanna, mit alten Autos und viel postkommunistischer Kuba-Nostalgie. In New York City dann machen sich sich die Autos gleich selbstständig und das Herzstück ist eine epische Szene auf einem zugefrorenen See mit einem Atom-Uboot. Eigentlich absoluter Quatsch. Aber Quatsch, der so geil aussieht. Mit seiner Stuntchoreographie, dem Tempo und Rhythmus ist der Film so perfekt gemacht, dass die Messlatte für Teil Neun schon wieder höher liegt. Aber selbst das werden Vin Diesel und Co. schon irgendwie schaffen.