Das Schicksal des Universums liegt in ihren Händen: Die Galaxienretter sind zurück! Auch im zweiten Teil von „Guardians of the Galaxy“ gibt's ordentlich Weltraum-Action-Spaß auf die Zwölf!

Erinnern wir uns kurz zurück ins Jahr 2014, als Marvel fast wie aus dem Nichts mit Guardians of the Galaxy den bis dato besten Marvel-Film überhaupt präsentierte. Seit dem Überraschungshit haben wir definitiv alle eine kleine Schwäche für sprechende Bäume und fluchende Waschbären. Die größte Stärke von Guardians of the Galaxy Volume 1 war natürlich der Überraschungseffekt.

Wir sind Groot!

Keiner wusste so wirklich, was auf ihn zu kam, aber was da kam, war ganz phantastisch: Ein sprechender Waschbär (im Original von Bradley Cooper, in der deutschen Synchronfassung von Fahri Yardim gesprochen), ein ehemaliger Wrestler, der sich als herausragend tumber Schauspieler getarnt hat (Dave Bautista), eine grüne Frau (Zoe Saldana), ein damals noch übergewichtiger Serienstar (Chris Pratt) und ein sprechender Baum mit begrenztem Vokabular (Vin Diesel) wurden als Guardians of the Galaxy zum Galaxienretter. Bei so viel Überraschung ist genau das das größte Manko der Fortsetzung.

Bisschen weniger Handlung wäre gut gewesen

Wir wissen, was wir zu erwarten haben: jede Menge Action, jede Menge Humor, jede Menge Beef untereinander und jede Menge Oneliner. (Wer bei jedem „Ich bin Groot“ einen Kurzen trinkt, erlebt das Ende des Films nicht). Dabei hat der Film – und das ist als Kritikpunkt fast schon die Umkehrung Hollywoods – fast zu viel Plot. Denn den Charakteren beim Existieren und Streiten zuzugucken macht schon Spaß genug. Aber weil Hollywood ja eben auch unterbezahlte Drehbuchautoren beschäftigen muss, gibt es eine Handlung und den obligatorischen Bösewicht. Oder anders gesagt: Weil Rocket ein paar Batterien klaut, haben die Guardians ein bisschen Scheiße am Schuh, Starlord aka Peter Quill findet seinen vermeintlich lange gesuchten Vater und Groot ist eben Groot. Grob zusammengefasst.

Bis ganz zum Ende im Kino sitzen bleiben

Neben den Stars Chris Pratt, Vin Diesel und Co. ist der Green Screen der größte Star des Films. Denn gerade die ausufernde Action im All kann die grüne Wand leider nicht verbergen. Stört aber nicht weiter, sondern gehört zum Guardians of the Galaxy-Universum einfach dazu.

Mit dem perfekten 70er- und 80er-Jahre-Soundtrack und dem obligatorischen Sony-Walkman haben die Guardians auch immer die richtige Musik im Ohr. Regisseur James Gunn ist sich einfach treu geblieben, hat mal wieder sein eigenes Ding durchgezogen und einen Film gemacht, der von der ersten bis zur letzten Minute Spaß macht. Und wie immer gilt bei Marvel: Sitzenbleiben bis das Licht an ist, denn es gibt sage und schreibe FÜNF Endcreditszenen…