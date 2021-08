Die Minions sind zurück im Kino – liebevoll animiert, mit Tempo, viel Slapstick und einem neuen Superschurken. SWR3-Kinofrau Anna Wollner ist trotzdem nicht ganz überzeugt.

Es gibt kein Entkommen

Die Minions sind einfach überall. Nicht nur im Kino, sondern auch auf Brotdosen, Kindershirts und Sammelkarten. Selbst in die Obstabteilung haben sie sich reingeschlichen. OK, das sind manchmal vielleicht auch als Minions getarnte Bananen, aber egal. Nach ihrem fulminanten Debüt in „Ich einfach unverbesserlich“, der etwas schwächeren Fortsetzung in „Ich einfach unverbesserlich 2“ und ihrem eigenen Film „Minions“, dürfen sie jetzt wieder ihrem Boss Gru das Leben zur Hölle machen. Oder so ähnlich. Denn „Ich, einfach unverbesserlich 3“ ist, wenn man es genau nimmt, ein vollkommen überfrachteter Ensemblefilm, in dem die Minions mal wieder nur die Rolle des Sidekicks haben und mit ihrem unverständlichen Gebrabbel zwar alle Lacher auf ihre Seite ziehen, aber nur bedingt zur Handlung beitragen.

Das gestörte Familienglück

Aber zurück auf Anfang. Gru hat seine Verwandlung vom Oberbösewicht zum Oberhelden abgeschlossen und übt sich am perfekten Familienleben mit seiner Frau Lucy und den Kindern. Doch auf einmal taucht der Schurke Balthazar Bratt (gesprochen von Joko Winterscheidt) auf – ein ehemaliger Kinderstar der achtziger Jahre, der mit dem Schicksal „Pubertät“ nicht klar kommt. Als er Gru den Krieg erklärt, verliert dieser seinen Job und damit auch einen Teil seiner neuen Identität. Zu allem Überfluss steht auch sein Zwillingsbruder Dru auf der Matte, von dem er bisher nichts wusste und lädt die ganze Familie auf sein Schloss ein. Lucy hadert mit der Mutterrolle, die Adoptivtochter Margo wird zwangsverlobt, Agnes will ein echtes Einhorn finden und die Minions landen im Knast. Und dann gilt es natürlich noch, die Welt zu retten. Gemeinsam und alle Probleme überwindend.

Chaotische Story, aber süße Minions

Klingt verwirrend? Ist es auch! Denn „Ich einfach unverbesserlich 3“ will einfach zu viel: Zu viele Figuren, zu viele Schauplätze, enormes Tempo, Slapstick für die Kinder, Achtziger-Jahre-Anspielungen für die Erwachsenen und ein Bösewicht, der zwischendurch mal komplett verschwindet, um im großen Finale wieder aufzutauchen. Der Film hetzt durch seine Handlungsfragmente ohne Rücksicht auf Verluste und hakt einfach alles nacheinander ab. Allerdings mit viel Liebe zum Detail. Denn die Animation ist mal wieder meisterlich detailversessen und bei den Minions kann man nicht anders, als „Ohhhhh sind die süß“ zu sagen. Oder „Ohhhh wie chaotisch“. Je nachdem. Aber an das Meisterwerk „Ich, einfach unverbesserlich“ kommt dieser Film leider nicht heran. Matoka? Matoka Banana!