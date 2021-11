auf Facebook teilen

Es ist eine der größten Monster-Ikonen der Kinogeschichte: King Kong. Zuletzt hat sich Peter Jackson vor zwölf Jahren an eine Verfilmung gewagt. Trotz über 200 Millionen Dollar Budget waren die Kritiken damals alles andere als gut. Jetzt kommt Kong: Skull Island in die Kinos. Mit einem Affen, so groß wie nie zuvor.