16 Jahre liegen zwischen der deutschen Kiffer-Komödie „Lammbock“ und der Fortsetzung „Lommbock“. Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz sind wieder mit dabei, genau wie ein Haufen Marihuana. SWR3-Kinochecker Jo Müller Kinochecker hat den Film gesehen – völlig nüchtern.

Was bisher geschah

Die beiden Kumpels Kai (Moritz Bleibtreu) und Stefan (Lucas Gregorowicz) hatten in Lammbock ein florierendes Unternehmen, einen Pizza-Express. Spezialität des Hauses: Die Pizza Gourmet. Belegt mit Käse, Salami, Tomaten und: Cannabis aus biologischem Anbau.

Überraschung: es wird wieder gekifft

Jetzt treffen sie sich nach einer halben Ewigkeit wieder: Stefan hat längst seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken gekehrt. Er arbeitet und lebt in Dubai und bereitet gerade seine Hochzeit vor. Weil er dafür seine Geburtsurkunde braucht, fliegt er zurück nach Deutschland. Und dort erwartet ihn am Flughafen sein alter Kumpel Kai. Der wohnt noch in Würzburg und hat mittlerweile ziemlich erfolglos von Pizza- auf Asia-Lieferservice umgestellt. Im Prinzip ist Kai aber der Gleiche geblieben: ein sympathisch-verpeilter Dauerkiffer und Looser, der gerne über alles mögliche philosophiert. Zur Begrüßung bringt Kai seinem verloren geglaubten Kumpel Stefan natürlich auf die alten Zeiten wieder eine Pizza Gourmet mit – was in der Folge wieder für Chaos und Ärger sorgt. Denn es passiert, was passieren muss: Die beiden geraten durch ihre Kiffgeschichten in immer neue Schwierigkeiten.

Bleibtreu und Gregorowicz drehen auf

Die Fortsetzung kann mit dem Original mithalten. Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz spielen mit so viel Spaß, dass sich das einfach auf den Zuschauer überträgt. Lommbock ist eine witzige Dialog- und Situations-Komödie. Klar: die Story ist simpel gestrickt, klar: das Ganze ist absolut anspruchslos – aber trotzdem sehr lustig und unterhaltsam. Auch deshalb, weil neben Bleibtreu und Gregorowicz noch viele andere namhafte Schauspieler, wie z. B. Wotan Wilke Möhring oder Elmar Wepper, hier herrlich durchgeknallte Charaktere spielen. Lommbock ist ein Film, den man sich am besten zusammen mit einem Haufen Freunde anguckt, eine Gute-Laune-Komödie mit ordentlicher Gag-Treffer-Quote.