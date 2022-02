Drei Oscars: fürs Drehbuch, den Nebendarsteller und als bester Film. Dabei ist es eigentlich nur eine kleine Geschichte über einen schwarzen Jungen, der unter schwierigen Umständen in Miami aufwächst. SWR3-Promireporterin Kristina Hortenbach hat den Film schon gesehen. Warum hat Moonlight den wichtigsten Oscar bekommen, was ist so toll an dem Film?

Der Film berührt einfach sehr. Man sieht diesen süßen, schwarzen Jungen – vernachlässigt, missbraucht und gemobbt. Chiron, auch Little genannt, lebt bei seiner alleinerziehenden, drogenabhängigen Mutter in einem kriminellen Viertel von Miami. Von seinen Mitschülern wird er gemobbt und verprügelt. Zu seinem Glück nimmt sich der Kubaner Juan seiner an und schlüpft in eine Art Vaterrolle des kleinen Chiron. Er bringt ihm schwimmen bei, gibt ihm zu essen, ist aber auch Drogendealer. Der Junge Chiron wird größer und entdeckt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Das ist alles andere als einfach für ihn.

Es wird viel geschwiegen, dafür viel gefühlt

Im ganzen Film ist die Kamera immer ganz nah an den Hauptpersonen dran. Man sieht, was der Junge sieht, der Zuschauer ist immer mittendrin und verfolgt die drei verschiedenen Personen, die den Hauptdarsteller spielen, denn Chiron wird im Laufe der Geschichte immer älter.

Oscar für den bester Nebendarsteller

Der Schauspieler Mahershala Ali spielt Juan in Moonlight und bekam den Oscar als bester Nebendarsteller. Sein ursprünglicher Vorname war Gilmore, ist aber zum Islam übergetreten. Damit ist er der erste Moslem, der einen Oscar gewonnen hat. Er ist 43 Jahre alt und bei ihm läuft‘s im Job gerade richtig gut. Ali hat in vielen Serien, wie Crossing Jordan oder House of Cards mitgespielt. Man kennt ihn auch aus den Tribute von Panem-Filmen. Außerdem ist er gerade Papa geworden. Ein paar Tage vor der Oscar-Verleihung ist seine kleine Tochter auf die Welt gekommen.

Moonlight - eine wahre Geschichte

Die Story aus dem Film Moonlight war zuerst ein Theaterstück, geschrieben von Tarell Alvin McCraney. Das Stück hatte den Titel: „Im Mondlicht sehen schwarze Jungs blau aus“. Vieles basiert auf seiner eigenen Jugend. McCraney ist in Miami aufgewachsen, genau wie Regisseur Barry Jenkins. Die beiden kannten sich allerdings vor dem Film nicht. Jenkins bekam das Stück und hat selbst sehr viel aus seiner Jugend darin entdeckt. Barry Jenkins ist erst 37 Jahre alt. Moonlight ist sein zweiter Spielfilm, der gerade mal 1,5 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist quasi nichts im Vergleich zu anderen Hollywood-Filmen. Und trotzdem dieser große Erfolg für einen Film, in dem endlich mal nur schwarze Schauspieler dabei sind und in dem es auch um Homosexualität geht. Ein kleiner Film von jungen Menschen gemacht. Toll, dass so ein Film den Oscar gewinnt und ich kann nur sagen: Anschauen! Von mir gibt's 4 von 5 Elchen.

Trailer zu Moonlight